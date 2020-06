Ысыах — праздник непрерывности жизни

View this post on Instagram

❤️🇷🇺Всероссийский творческий онлайн конкурс "Россия — моя Родина!"🇷🇺❤️ Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает всех желающих принять участие в творческом онлайн конкурсе, посвященном Дню России «Россия- моя Родина!». Мы ждём ваши интересные выступления, фотографии, рисунки, поделки, стихи, и видеоролики на тему Родины🎶📸🎤🎭🎨🧵. Порядок проведения Конкурса: Прием работ: с 25 мая по 11 июня 2020г. включительно. Определение победителей и публикация результатов конкурса: 12 июня 2020г. Участники конкурса: все желающие 🧝👩‍🎓👩‍🎤👩‍🎨👩‍🍳👲👶👴🏼🧔🏼🕺💃🕴️ (возрастных ограничений нет). Номинации конкурса: «Воспеваю Родные просторы!» -Художественное слово. (принимаются видео и аудио файлы с выразительным чтением стихотворений, прозы, монологов). -Песенное творчество. (принимаются видео и аудио файлы исполнителей песни (от фольклора до классики) на тему конкурса)- соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор. «Народные таланты необъятной Родины!» -Декоративно-прикладное творчество. (на конкурс поделок ко Дню России принимаются фото и видео, на которых изображен(ы) поделки на тему конкурса). -Изобразительное искусство. (на конкурс рисунков ко Дню России принимаются фото рисунков). -Авторская фотография. (принимаются интересные, необычные фотографии, соответствующие тематике). «Моя малая Родина!» -Фильм (принимаются видео материалы, соответствующие тематике конкурса). -Мультфильм (принимаются отснятые вами рисованные, пластилиновые, компьютерные и т.д. мультфильмы, соответствующие тематике). ➡️Для участия в творческом конкурсе: каждый Участник представляет на конкурс не более 1 работы. К каждой работе должна быть указана ФИО участника, коллектива (полностью), возраст участника, название произведения, место учебы, работы, руководитель, контактные данные. Работы принимаем по ватсапу: 📲 8984-116-53-63, 📲 8914-103-31-00. Координатор конкурса: 8914 103-31-00. 🏆О награждении участников: Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом. Все участники — сертификат участника и поощрительные призы. Желаем всем творческого вдохновения и удачи! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️