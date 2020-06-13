13.06.2020
16:26
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Общество

Ысыах — праздник непрерывности жизни

Завершается прием заявок на онлайн-конкурсы республиканской программы празднования национального праздника Ысыах в 2020 году, передает ЯСИА.

По словам организаторов мероприятий, количество желающих принять участие увеличивается с каждым днем. По всем конкурсным программам насчитывается около 1030 участников, при том что в некоторых конкурсах участие принимают коллективы.

Так, наиболее популярным мероприятием, по-видимому, станет онлайн-шествие в национальных костюмах, организованное Центром прикладного искусства «Симэх», на участие в котором прислали свои фотографии 250 жителей республики.

Приблизительно столько же участников заявилось на конкурс песен «Ыһыах ырыалара», объявленный Музеем музыки и фольклора народов Якутии.

Центром прикладного искусства «Симэх» также организованы фото-конкурсы чоронов, конского убранства и украшений, традиционной посуды.

Республиканским домом народного творчества проводятся республиканские онлайн-конкурсы традиционной одежды и танцевальных коллективов, Музеем и центром хомуса народов Мира — конкурс семейных ансамблей хомусистов, Ленским государственный историко-архитектурным музеем-заповедником «Дружба» — онлайн-конкурс «Айыы Дьөһөгөй», посвященный национальному празднику Ысыах.

Положения конкурсов доступны по ссылкам в социальных сетях и на сайтах организаторов:

Онлайн-шествие народов Республики Саха (Якутия) в национальных костюмах: https://www.instagram.com/p/CA1yg8WJaAn/?igshid=122qva2nk1ma6

«Кыл киэргэлэ, сиэл симэҕэ» — куйаар ситиминэн кыл, сиэл оҥоһуктарга күрэх:

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⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🚩🚩🚩1941-1945 сс. Улуу Кыайыы Аҕа Дойду сэриитин 75сылын көрсө🚩🚩🚩⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🌿🌿🌿саха норуотун төрүт үгэһинэн Туймаада Ыһыаҕа🌿🌿🌿⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 📡(куйаар нөҥүө ситиминэн)📡⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⚜️“Кыл киэргэлэ, сиэл симэҕэ”⚜️⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ кылтан, сиэлтэн оҥоһуктарга күрэх балаһыанньата⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ *Ыытыллар күнэ-дьыла:*⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Сайаапканы хомуйуу — бэс ыйын 9 күнүттэн бэс ыйын 19 күнүгэр диэри.⁣⁣⠀ Дьүүллүүр сүбэ улэлиир кэмэ — бэс ыйын 20 кунэ;⁣⁣⠀ Түмүк – бэс ыйын 21 күнэ — www.cultura14.ruуонна @simexsakha тахсыа;⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ *Буолар сирэ:* Instagram куйаар ситимигэр #кылкиэргэлэЫсыахТуймаады2020⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ *Сыала-соруга:*⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Дьөһөгөй сиэлиттэн, кылыттан араас оҥоһуктары хатар, өрөр үтүө үгэстэри сөргүтүү.⁣⁣⠀ Кылтан, сиэлтэн оҥоһуктар арчылыыр, араҥаччылыыр, эмтиир сүдү суолталарын киһи доруобуйатыгар туһаныы.⁣⁣⠀ Кылынан, сиэлинэн утумнаан дьарыктанар норуот маастардарын үлэлэрин киэҥ эйгэҕэ билиһиннэрии.⁣⁣⠀ Саҥа саҕалааччылары уонна сөбүлээн дьарыгырааччылары өйөөһүн.⁣⁣⠀ Ыытыллар бэрээдэгэ:⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Күрэххэ кыттааччы сааһынан хааччахтаммат, ханна олороруттан тутулуга суох ким баҕалаах бары кыттыыны ылыан сөп. Күрэх бөлөҕүнэн арахсар:⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 1 бөлөх — норуот маастардара.⁣⁣⠀ 2 бөлөх — саҥа саҕалааччылар уонна сөбүлээн дьарыгырар дьон.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ✅ *Ирдэбил:*⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Кыттааччы сахалыы таҥастаах буолуохтаах;⁣⁣⠀ бэйэтин билиhиннэриэхтээх уонна оҥоһуктарын туһунан кылгастык кэпсээн сырдатыахтаах. (3 мүнүүтэттэн уһаабат)⁣⁣⠀ Биhирэбил:⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Кыайыылаахтарга биирдии бөлөҕүнэн 1, 2, 3 миэстэ ону таhынан анал бириистэр.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Хас биирдии кытааччыга https://www.cultura14.ru/ сайтка кыттыбытын туһунан «Туоһу сурук» туттарыллыа, кыайыылаахтарга дипломнар.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🏆*Түмүк, дьүүллүүр сүбэ:*🏆⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ дьүүллүүр сүбэҕэ Норуот национальнай уонна прикладной искусствотын “Симэх” автономнай тэрилтэтиттэн анал идэлээх, кылтан сиэлтэн оҥоһуктары тэнитээччилэр, тарҕатааччылар үлэлиэхтэрэ;⁣⁣⠀ дьүүллүүр сүбэ таһаарбыт түмүгэ мөккүһүүгэ, ырытыыга барбат;⁣⁣⠀ Көрөөччү биһирэбилэ анал аат @simexsakhaInstagram ситимигэр #кылсиэлЫсыахТуймаады2020 “хештег” нөҥүө элбэх “лайк” хомуйбут кыттааччы кыайыылаах аатын сүгүөҕэ.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 📥*Хомуйуу бэрэдээгэ:*⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Оҥоһуктаргыт туһунан 3 мүнүүтэттэн тахсыбат видеопрезентацияҕытын б

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«Туос иһит – мин төрүт иһитим» — конкурс якутской национальной посуды и утвари из бересты:

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🌿🌿🌿*ПОЛОЖЕНИЕ⁣⁣⠀ о проведении конкурса традиционной берестяной посуды и утвари «Туос иhит-мин төрүт иһитим» в рамках национального праздника «Ысыах Туймаады — 2020»* 🌿🌿🌿⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⚜️*Цели и задачи конкурса:*⁣⁣⠀ -Сохранение и популяризация культурного наследия, традиций художественной обработки бересты;⁣⁣⠀ — Выявление и поддержка талантливых мастеров в области традиционных народных ремесел;⁣⁣⠀ — Приобщение широкого круга населения к культурным ценностям;⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ✅ *Условия проведения конкурса:*⁣⁣⠀ — Конкурс проводится в онлайн – режиме.⁣⁣⠀ — Каждый участник направляет фотографии готовых работ автора.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ✅*Критерии оценок:*⁣⁣⠀ Работы будут оцениваться по следующим критериям:⁣⁣⠀ — Качество исполнения, владение традиционными технологиями;⁣⁣⠀ — Новаторство в использовании народных традиций;⁣⁣⠀ — Эстетический вид работ, композиция;⁣⁣⠀ Работы оцениваются по десятибальной шкале, где 10 – наивысший балл.⁣⁣⠀ Участники:⁣⁣⠀ Участие принимают все желающие, возрастных ограничений нет, также мастера художественной обработки бересты⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 🗓 *Дата проведения:*⁣⁣⠀ Прием заявок с 9 июня по 19 июня 2020 года.⁣⁣⠀ 🏆 Итоги конкурса: 20 июня 2020 года. На официальном сайте УКиДР: www.cultura14.ru и в социальных сетях Instagram: @tyoc_ihit_2020;⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Место проведения:⁣⁣⠀ Instagram: @tyoc_ihit_2020; #тyocиьит2020;⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Награждение:⁣⁣⠀ I место – диплом, сертификат на суму 5000 тыс.руб;⁣⁣⠀ II место – диплом, сертификат на сумму 3000 тыс.руб;⁣⁣⠀ III место – диплом, сертификат на сумму 2000 тыс.руб;⁣⁣⠀ Номинации:⁣⁣⠀ • «Оhуор Туос» — грамоты, сертификат на сумму 1000 тыс.руб;⁣⁣⠀ • «Туос ойуута» — грамоты, сертификат на сумму 1000 тыс.руб;⁣⁣⠀ • «Туос түһүлгэтэ» — грамоты, сертификат на сумму 1000 тыс.руб;⁣⁣⠀ • «Көрөөччү биhирэбилэ» — грамоты, сертификат на сумму 3000 тыс.руб;⁣⁣⠀ — Всем участникам будут вручены электронные сертификаты об участии в конкурсе на сайте: www.cultura14.ru⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Жюри:⁣⁣⠀ — В состав жюри входят народные мастера РС(Я);⁣⁣⠀ — Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит;⁣⁣⠀ — Номинация: «Көрөөччү биhирэбилэ» определяется путем голосования зрителей, по лайкам в Instagram: @tyoc_ihit_2020. Голосование пройдет с 19 июня п

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Интерактивный конкурс песен, посвященный традиционному празднику Ысыах «Ыһыах ырыалара»:

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❤️🇷🇺Всероссийский творческий онлайн конкурс "Россия — моя Родина!"🇷🇺❤️ Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает всех желающих принять участие в творческом онлайн конкурсе, посвященном Дню России «Россия- моя Родина!». Мы ждём ваши интересные выступления, фотографии, рисунки, поделки, стихи, и видеоролики на тему Родины🎶📸🎤🎭🎨🧵. Порядок проведения Конкурса: Прием работ: с 25 мая по 11 июня 2020г. включительно. Определение победителей и публикация результатов конкурса: 12 июня 2020г. Участники конкурса: все желающие 🧝👩‍🎓👩‍🎤👩‍🎨👩‍🍳👲👶👴🏼🧔🏼🕺💃🕴️ (возрастных ограничений нет). Номинации конкурса: «Воспеваю Родные просторы!» -Художественное слово. (принимаются видео и аудио файлы с выразительным чтением стихотворений, прозы, монологов). -Песенное творчество. (принимаются видео и аудио файлы исполнителей песни (от фольклора до классики) на тему конкурса)- соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор. «Народные таланты необъятной Родины!» -Декоративно-прикладное творчество. (на конкурс поделок ко Дню России принимаются фото и видео, на которых изображен(ы) поделки на тему конкурса). -Изобразительное искусство. (на конкурс рисунков ко Дню России принимаются фото рисунков). -Авторская фотография. (принимаются интересные, необычные фотографии, соответствующие тематике). «Моя малая Родина!» -Фильм (принимаются видео материалы, соответствующие тематике конкурса). -Мультфильм (принимаются отснятые вами рисованные, пластилиновые, компьютерные и т.д. мультфильмы, соответствующие тематике). ➡️Для участия в творческом конкурсе: каждый Участник представляет на конкурс не более 1 работы. К каждой работе должна быть указана ФИО участника, коллектива (полностью), возраст участника, название произведения, место учебы, работы, руководитель, контактные данные. Работы принимаем по ватсапу: 📲 8984-116-53-63, 📲 8914-103-31-00. Координатор конкурса: 8914 103-31-00. 🏆О награждении участников: Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом. Все участники — сертификат участника и поощрительные призы. Желаем всем творческого вдохновения и удачи! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️

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Республиканский конкурс семейных ансамблей хомусистов “Хомус – дьиэ кэргэн биһигэ”, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

ПОЛОЖЕНИЕ Республиканского дистанционного конкурса семейных ансамблей хомуса «Хомус – дьиэ кэргэн биһигэ», в рамках «Ысыаха Туймаады – 2020», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Онлайн-конкурс «Айыы Дьөһөгөй», посвященный национальному празднику Ысыах:

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Положение онлайн-конкурса к национальному празднику «Ысыах-2020» «Айыы Дьөһөгөй» Конкурс проводится в онлайн формате в связи с недопущением распространения короновирусной инфекции COVID- 2019. Цель конкурса: Содействие по сохранению и развитию изготовления национального традиционного конского убранства и снаряжений, формирование современной политики сохранения многовековой народной культуры. Задачи конкурса: Сохранение национальных традиций, культурного наследия народа саха; выявление и поддержка мастеров народных промыслов и ремесел; выявление и развитие традиционных канонов изготовления традиционного конского убранства, как продолжение древних традиций якутского народного творчества; приобщение населения к национальному искусству и традициям якутского народа. Организатор конкурса: ГБУ РС (Я) «Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба». Ответственные Мырсанова А.З.(89142624294) Добрецова А.Г.(89681530431) Сроки проведения: с 10 июня по 21 июня 2020 года. Место проведения: Интернет платформа Instagram. Участники конкурса: В конкурсе могут принять участие индивидуальные мастера Республики Саха (Якутия) по изготовлению конского убранства народных художественных промыслов и ремесел вне зависимости от их возраста, пола. Условия конкурса: выслать видео- и фотоматериал своих работ на нашу электронную почту muzej.druzhba.1987@mail.ru и на WA по номеру 89681561783 с кратким описанием работы в формате WORD с указанием данных автора (ФИО, место жительства (почтовый адрес), род занятий, достижения). Видео не должно превышать 3-5 мин., фото качеством не менее 1-2 МБ в формате jpg. до 18 июня т.г.; все участники должны быть в национальной якутской одежде; выставка участников конкурса «Айыы Дьөһөгөй» будет после отмены режима повышенной готовности в связи пандемией на территории музея (дата и время будет сообщена дополнительно); Критерии оценки конкурсной работы: авторство композиции участника; совершенство техники исполнения; исполнение изделий в национальных традициях. Жюри конкурса: Состав жюри формируется из числа сотрудников музея-заповедника «Дружба" и в качестве экспертов будут приглашены народные мастера РС

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Дистанционный республиканский конкурс танцевальных коллективов «Танцы солнечной Туймаады» («Ытык ыhыах үнкүүлэрэ»), посвященный автору проекта Станиславу Филипповичу Катакову, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия):

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✅Уважаемые жители и Дорогие Танцевальные коллективы нашей Республики! В преддверии национального праздника "Ысыах Туймаады 2020" #ысыахтуймаады2020 Детский народный ансамбль танца "САНДАЛ" @sandalkids МОБУ НГ "Айыы Кыhата" @aiyy.kyhata художественный руководитель Катакова С.А., @_sardana_katakova при поддержке Управления культуры и духовного развития Окружной администрации "города Якутска" @upravlenie_cultury_yakutsk и Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий @rdnt_ykt запустили I дистанционный Республиканский конкурс танцевальных коллективов ☀️"ТАНЦЫ СОЛНЕЧНОЙ ТУЙМААДЫ" "ЫТЫК ЫhЫАХ УНКУУЛЭРЭ" ☀️в честь памяти Заслуженного работника культуры РС(Я) Станислава Катакова. У вас появился шанс показать себя в дистанционном формате👌🏻 Условия очень просты: Вы заполняете заявку на конкурс, и предоставляете в видео-формате ваш конкурсный танец. Видео и заявку направляете на электронную почту конкурса dances_of_the_solar_tuymaada@mail.ru Заявки принимаются до 18 июня 2020 года. Не упустите шанс, заявить о себе на всю Республику☀️ Подробности о конкурсе вы можете просмотреть на странице @dances_of_the_solar_tuymaada и на сайте @upravlenie_cultury_yakutsk 🔺Справки по телефону/whatsapp: 89141047351 ; 89841183024

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Открытый республиканский дистанционный конкурс якутской традиционной одежды «Ыhыҕым талба танаhа — 2020» в рамках национального праздника Ыcыах:

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#Repost @upravlenie_cultury_yakutsk with @make_repost ・・・ ПОЛОЖЕНИЕ открытого республиканского дистанционного конкурса якутской традиционной одежды «Ыһыаҕым талба таҥаhа-2020» в рамках национального праздника «Ысыах Туймаады – 2020» Дата проведения: Конкурс якутской традиционной одежды проводится с 8 июня по 19 июня 2020 г. дистанционно, в заочной форме в Instagram площадке @upravlenie_cultury_yakutsk Организаторы: Управление культуры и духовного развития ОА г. Якутска www.cultura14.ru Цели конкурса: • Сохранение материальной и духовной культуры народа Саха; • Развитие якутской национальной исконно традиционной одежды; • Возрождение национальной традиционной одежды народа саха ХVII, XVIII, XIX вв.; • Поиск и выявление новых талантливых мастериц Участники конкурса: Самодеятельные и народные мастерицы, дизайнеры-модельеры, объединения мастериц, индивидуальные швеи и модельеры-любители от 18 лет без ограничения. ⬇️⬇️⬇️

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Республиканская онлайн-выставка раритетных чороонов «Чороон Победы», посвященная 75-летию Великой Победы:

Чороон Победы
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
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