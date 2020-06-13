Ысыах — праздник непрерывности жизни

Завершается прием заявок на онлайн-конкурсы республиканской программы празднования национального праздника Ысыах в 2020 году, передает ЯСИА.
По словам организаторов мероприятий, количество желающих принять участие увеличивается с каждым днем. По всем конкурсным программам насчитывается около 1030 участников, при том что в некоторых конкурсах участие принимают коллективы.
Так, наиболее популярным мероприятием, по-видимому, станет онлайн-шествие в национальных костюмах, организованное Центром прикладного искусства «Симэх», на участие в котором прислали свои фотографии 250 жителей республики.
Приблизительно столько же участников заявилось на конкурс песен «Ыһыах ырыалара», объявленный Музеем музыки и фольклора народов Якутии.
Центром прикладного искусства «Симэх» также организованы фото-конкурсы чоронов, конского убранства и украшений, традиционной посуды.
Республиканским домом народного творчества проводятся республиканские онлайн-конкурсы традиционной одежды и танцевальных коллективов, Музеем и центром хомуса народов Мира — конкурс семейных ансамблей хомусистов, Ленским государственный историко-архитектурным музеем-заповедником «Дружба» — онлайн-конкурс «Айыы Дьөһөгөй», посвященный национальному празднику Ысыах.
Положения конкурсов доступны по ссылкам в социальных сетях и на сайтах организаторов:
Онлайн-шествие народов Республики Саха (Якутия) в национальных костюмах: https://www.instagram.com/p/CA1yg8WJaAn/?igshid=122qva2nk1ma6
«Кыл киэргэлэ, сиэл симэҕэ» — куйаар ситиминэн кыл, сиэл оҥоһуктарга күрэх:
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⠀ ⠀ 🚩🚩🚩1941-1945 сс. Улуу Кыайыы Аҕа Дойду сэриитин 75сылын көрсө🚩🚩🚩⠀ ⠀ 🌿🌿🌿саха норуотун төрүт үгэһинэн Туймаада Ыһыаҕа🌿🌿🌿⠀ ⠀ 📡(куйаар нөҥүө ситиминэн)📡⠀ ⠀ ⚜️“Кыл киэргэлэ, сиэл симэҕэ”⚜️⠀ ⠀ кылтан, сиэлтэн оҥоһуктарга күрэх балаһыанньата⠀ ⠀ *Ыытыллар күнэ-дьыла:*⠀ ⠀ Сайаапканы хомуйуу — бэс ыйын 9 күнүттэн бэс ыйын 19 күнүгэр диэри.⠀ Дьүүллүүр сүбэ улэлиир кэмэ — бэс ыйын 20 кунэ;⠀ Түмүк – бэс ыйын 21 күнэ — www.cultura14.ruуонна @simexsakha тахсыа;⠀ ⠀ *Буолар сирэ:* Instagram куйаар ситимигэр #кылкиэргэлэЫсыахТуймаады2020⠀ ⠀ *Сыала-соруга:*⠀ ⠀ Дьөһөгөй сиэлиттэн, кылыттан араас оҥоһуктары хатар, өрөр үтүө үгэстэри сөргүтүү.⠀ Кылтан, сиэлтэн оҥоһуктар арчылыыр, араҥаччылыыр, эмтиир сүдү суолталарын киһи доруобуйатыгар туһаныы.⠀ Кылынан, сиэлинэн утумнаан дьарыктанар норуот маастардарын үлэлэрин киэҥ эйгэҕэ билиһиннэрии.⠀ Саҥа саҕалааччылары уонна сөбүлээн дьарыгырааччылары өйөөһүн.⠀ Ыытыллар бэрээдэгэ:⠀ ⠀ Күрэххэ кыттааччы сааһынан хааччахтаммат, ханна олороруттан тутулуга суох ким баҕалаах бары кыттыыны ылыан сөп. Күрэх бөлөҕүнэн арахсар:⠀ ⠀ 1 бөлөх — норуот маастардара.⠀ 2 бөлөх — саҥа саҕалааччылар уонна сөбүлээн дьарыгырар дьон.⠀ ⠀ ✅ *Ирдэбил:*⠀ ⠀ Кыттааччы сахалыы таҥастаах буолуохтаах;⠀ бэйэтин билиhиннэриэхтээх уонна оҥоһуктарын туһунан кылгастык кэпсээн сырдатыахтаах. (3 мүнүүтэттэн уһаабат)⠀ Биhирэбил:⠀ ⠀ Кыайыылаахтарга биирдии бөлөҕүнэн 1, 2, 3 миэстэ ону таhынан анал бириистэр.⠀ ⠀ Хас биирдии кытааччыга https://www.cultura14.ru/ сайтка кыттыбытын туһунан «Туоһу сурук» туттарыллыа, кыайыылаахтарга дипломнар.⠀ ⠀ 🏆*Түмүк, дьүүллүүр сүбэ:*🏆⠀ ⠀ дьүүллүүр сүбэҕэ Норуот национальнай уонна прикладной искусствотын “Симэх” автономнай тэрилтэтиттэн анал идэлээх, кылтан сиэлтэн оҥоһуктары тэнитээччилэр, тарҕатааччылар үлэлиэхтэрэ;⠀ дьүүллүүр сүбэ таһаарбыт түмүгэ мөккүһүүгэ, ырытыыга барбат;⠀ Көрөөччү биһирэбилэ анал аат @simexsakhaInstagram ситимигэр #кылсиэлЫсыахТуймаады2020 “хештег” нөҥүө элбэх “лайк” хомуйбут кыттааччы кыайыылаах аатын сүгүөҕэ.⠀ ⠀ 📥*Хомуйуу бэрэдээгэ:*⠀ ⠀ Оҥоһуктаргыт туһунан 3 мүнүүтэттэн тахсыбат видеопрезентацияҕытын б
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Национальный центр «Симэх» (@simexsakha) on Jun 8, 2020 at 7:35pm PDT
«Туос иһит – мин төрүт иһитим» — конкурс якутской национальной посуды и утвари из бересты:
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🌿🌿🌿*ПОЛОЖЕНИЕ⠀ о проведении конкурса традиционной берестяной посуды и утвари «Туос иhит-мин төрүт иһитим» в рамках национального праздника «Ысыах Туймаады — 2020»* 🌿🌿🌿⠀ ⠀ ⠀ ⚜️*Цели и задачи конкурса:*⠀ -Сохранение и популяризация культурного наследия, традиций художественной обработки бересты;⠀ — Выявление и поддержка талантливых мастеров в области традиционных народных ремесел;⠀ — Приобщение широкого круга населения к культурным ценностям;⠀ ⠀ ✅ *Условия проведения конкурса:*⠀ — Конкурс проводится в онлайн – режиме.⠀ — Каждый участник направляет фотографии готовых работ автора.⠀ ⠀ ✅*Критерии оценок:*⠀ Работы будут оцениваться по следующим критериям:⠀ — Качество исполнения, владение традиционными технологиями;⠀ — Новаторство в использовании народных традиций;⠀ — Эстетический вид работ, композиция;⠀ Работы оцениваются по десятибальной шкале, где 10 – наивысший балл.⠀ Участники:⠀ Участие принимают все желающие, возрастных ограничений нет, также мастера художественной обработки бересты⠀ ⠀ 🗓 *Дата проведения:*⠀ Прием заявок с 9 июня по 19 июня 2020 года.⠀ 🏆 Итоги конкурса: 20 июня 2020 года. На официальном сайте УКиДР: www.cultura14.ru и в социальных сетях Instagram: @tyoc_ihit_2020;⠀ ⠀ ⠀ Место проведения:⠀ Instagram: @tyoc_ihit_2020; #тyocиьит2020;⠀ ⠀ ⠀ Награждение:⠀ I место – диплом, сертификат на суму 5000 тыс.руб;⠀ II место – диплом, сертификат на сумму 3000 тыс.руб;⠀ III место – диплом, сертификат на сумму 2000 тыс.руб;⠀ Номинации:⠀ • «Оhуор Туос» — грамоты, сертификат на сумму 1000 тыс.руб;⠀ • «Туос ойуута» — грамоты, сертификат на сумму 1000 тыс.руб;⠀ • «Туос түһүлгэтэ» — грамоты, сертификат на сумму 1000 тыс.руб;⠀ • «Көрөөччү биhирэбилэ» — грамоты, сертификат на сумму 3000 тыс.руб;⠀ — Всем участникам будут вручены электронные сертификаты об участии в конкурсе на сайте: www.cultura14.ru⠀ ⠀ Жюри:⠀ — В состав жюри входят народные мастера РС(Я);⠀ — Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит;⠀ — Номинация: «Көрөөччү биhирэбилэ» определяется путем голосования зрителей, по лайкам в Instagram: @tyoc_ihit_2020. Голосование пройдет с 19 июня п
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Национальный центр «Симэх» (@simexsakha) on Jun 8, 2020 at 7:41pm PDT
Интерактивный конкурс песен, посвященный традиционному празднику Ысыах «Ыһыах ырыалара»:
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❤️🇷🇺Всероссийский творческий онлайн конкурс "Россия — моя Родина!"🇷🇺❤️ Музей музыки и фольклора народов Якутии приглашает всех желающих принять участие в творческом онлайн конкурсе, посвященном Дню России «Россия- моя Родина!». Мы ждём ваши интересные выступления, фотографии, рисунки, поделки, стихи, и видеоролики на тему Родины🎶📸🎤🎭🎨🧵. Порядок проведения Конкурса: Прием работ: с 25 мая по 11 июня 2020г. включительно. Определение победителей и публикация результатов конкурса: 12 июня 2020г. Участники конкурса: все желающие 🧝👩🎓👩🎤👩🎨👩🍳👲👶👴🏼🧔🏼🕺💃🕴️ (возрастных ограничений нет). Номинации конкурса: «Воспеваю Родные просторы!» -Художественное слово. (принимаются видео и аудио файлы с выразительным чтением стихотворений, прозы, монологов). -Песенное творчество. (принимаются видео и аудио файлы исполнителей песни (от фольклора до классики) на тему конкурса)- соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор. «Народные таланты необъятной Родины!» -Декоративно-прикладное творчество. (на конкурс поделок ко Дню России принимаются фото и видео, на которых изображен(ы) поделки на тему конкурса). -Изобразительное искусство. (на конкурс рисунков ко Дню России принимаются фото рисунков). -Авторская фотография. (принимаются интересные, необычные фотографии, соответствующие тематике). «Моя малая Родина!» -Фильм (принимаются видео материалы, соответствующие тематике конкурса). -Мультфильм (принимаются отснятые вами рисованные, пластилиновые, компьютерные и т.д. мультфильмы, соответствующие тематике). ➡️Для участия в творческом конкурсе: каждый Участник представляет на конкурс не более 1 работы. К каждой работе должна быть указана ФИО участника, коллектива (полностью), возраст участника, название произведения, место учебы, работы, руководитель, контактные данные. Работы принимаем по ватсапу: 📲 8984-116-53-63, 📲 8914-103-31-00. Координатор конкурса: 8914 103-31-00. 🏆О награждении участников: Победители и призеры конкурса в качестве итогового документа получают именной Диплом. Все участники — сертификат участника и поощрительные призы. Желаем всем творческого вдохновения и удачи! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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Музей_музыки_фольклора_ (@museum_folk_music_yakutia) on May 25, 2020 at 4:37am PDT
Республиканский конкурс семейных ансамблей хомусистов “Хомус – дьиэ кэргэн биһигэ”, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:
Онлайн-конкурс «Айыы Дьөһөгөй», посвященный национальному празднику Ысыах:
Дистанционный республиканский конкурс танцевальных коллективов «Танцы солнечной Туймаады» («Ытык ыhыах үнкүүлэрэ»), посвященный автору проекта Станиславу Филипповичу Катакову, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия):
Открытый республиканский дистанционный конкурс якутской традиционной одежды «Ыhыҕым талба танаhа — 2020» в рамках национального праздника Ыcыах:
Республиканская онлайн-выставка раритетных чороонов «Чороон Победы», посвященная 75-летию Великой Победы:
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