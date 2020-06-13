Ысыах — праздник непрерывности жизни

Завершается прием заявок на онлайн-конкурсы республиканской программы празднования национального праздника Ысыах в 2020 году, передает ЯСИА.

По словам организаторов мероприятий, количество желающих принять участие увеличивается с каждым днем. По всем конкурсным программам насчитывается около 1030 участников, при том что в некоторых конкурсах участие принимают коллективы.

Так, наиболее популярным мероприятием, по-видимому, станет онлайн-шествие в национальных костюмах, организованное Центром прикладного искусства «Симэх», на участие в котором прислали свои фотографии 250 жителей республики.

Приблизительно столько же участников заявилось на конкурс песен «Ыһыах ырыалара», объявленный Музеем музыки и фольклора народов Якутии.

Центром прикладного искусства «Симэх» также организованы фото-конкурсы чоронов, конского убранства и украшений, традиционной посуды.

Республиканским домом народного творчества проводятся республиканские онлайн-конкурсы традиционной одежды и танцевальных коллективов, Музеем и центром хомуса народов Мира — конкурс семейных ансамблей хомусистов, Ленским государственный историко-архитектурным музеем-заповедником «Дружба» — онлайн-конкурс «Айыы Дьөһөгөй», посвященный национальному празднику Ысыах.

Положения конкурсов доступны по ссылкам в социальных сетях и на сайтах организаторов:

Онлайн-шествие народов Республики Саха (Якутия) в национальных костюмах: https://www.instagram.com/p/CA1yg8WJaAn/?igshid=122qva2nk1ma6

«Кыл киэргэлэ, сиэл симэҕэ» — куйаар ситиминэн кыл, сиэл оҥоһуктарга күрэх:

«Туос иһит – мин төрүт иһитим» — конкурс якутской национальной посуды и утвари из бересты:

Интерактивный конкурс песен, посвященный традиционному празднику Ысыах «Ыһыах ырыалара»:

Республиканский конкурс семейных ансамблей хомусистов “Хомус – дьиэ кэргэн биһигэ”, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:

Онлайн-конкурс «Айыы Дьөһөгөй», посвященный национальному празднику Ысыах:

Дистанционный республиканский конкурс танцевальных коллективов «Танцы солнечной Туймаады» («Ытык ыhыах үнкүүлэрэ»), посвященный автору проекта Станиславу Филипповичу Катакову, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия):

Открытый республиканский дистанционный конкурс якутской традиционной одежды «Ыhыҕым талба танаhа — 2020» в рамках национального праздника Ыcыах:

Республиканская онлайн-выставка раритетных чороонов «Чороон Победы», посвященная 75-летию Великой Победы: