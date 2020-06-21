Ысыах Победы 1945 года в Оймяконе

Ысыах – праздник дружбы и согласия, единства и мира. В нём отражено богатство души народа, стремление к укреплению взаимопонимания между людьми, сближению и обогащению различных традиций, обычаев, культур. Из архивных источников известно, что до 1954 года районным центром Оймяконья являлась не Усть-Нера, как сегодня, а было село Оймякон (1-й Борогонский наслег), передаёт улусмедиа со ссылкой на газету «Северная заря».

Как вспоминают местные жители, в 1945 году в тогдашнем районном центре – селе Оймяконе – был проведен большой праздник – Ысыах Победы.

Неповторимое лето 1945 года запомнилось оймяконцам навсегда и надолго. Ведь долгожданная Победа пробудила и укрепила в людях состояние оптимизма, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне. На этом грандиозном по тем меркам празднике собралось много жителей близлежащих наслегов, присутствовали и почётные гости из золотодобывающих приисков.

Сохранились пожелтевшие фотографии районного Ысыаха 1945 года. В рамках онлайн-конкурса ретро-фотографий под хештегом #ысыахчерезгоды сегодня мы представляем эти исторические снимки вниманию жителей республики:

Под аркой тюсюлге Ысыаха проходят первый и второй секретари Оймяконского райкома партии П.В. Гоголев и Н.Н. Батюшкин с почётным гостем праздника, начальником первого прииска района Трухачевым.

Торжественную церемонию праздника лета, солнца и дружбы благословением-алгыс открывает уважаемый житель наслега Н.Е. Винокуров-Тайах. Его сопровождают девушки и юноши в якутских национальных костюмах.

Участники Ысыаха Победы 1945 г. на Оймяконской земле.

Фотографии: из архива оймяконского журналиста-краеведа Сергея Егорова (1953-2003 гг.)