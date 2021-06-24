Ысыах Олонхо в прямом эфире: Программа

В Олекминск в составе 20 человек выехала группа работников Национальной вещательной компании «Саха» под руководством директора, главного редактора Олега Колесова. Главная задача команды — организовать прямую трансляцию церемонии открытия и других важных событий национального республиканского праздника Ысыах Олонхо.

Церемонию открытия празднования жители республики смогут увидеть в прямом эфире 26 июня в 11.00. Полный перечень трансляций составлен по этому графику, но возможны изменения.

25 июня

19:15 — передача о программе Ысыаха Олонхо, с участием организаторов мероприятия;

20:00 — открытие тюсюлгэ олонхосутов.

26 июня

11:00-13:30 — торжественная церемония открытия Национального праздника Ысыах Олонхо;

14:00-16:00 выступление олонхосутов в центральном түсүлгэ;

19:00-22:30 продолжение выступления олонхосутов.

27 июня

10:00-12:00 выступления олонхосутов, мастеров народного творчества, показательные выступления кузнецов;

17:00 театрализованное представление Театра олонхо по мотивам олекминского олонхо «Улуу Даарын бухатыыр» М.Т.Шараборина-Кумарова.

18:00 торжественное закрытие Национального праздника Ысыах Олонхо.