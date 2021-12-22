Ысыах Олонхо состоится в Верхневилюйском районе

Летом 2022 года в Верхневилюйске проведут Ысыах Олонхо. В рамках мероприятия также состоится IV международный фестиваль шедевров ЮНЕСКО с участием иностранных гостей.

«Приобщение к глубинным корням, неразрывность связи со своим народом — что может быть дороже для человека. Что может дать нам больше энергии и уверенности в будущем, чем единство вокруг общих ценностей и традиций», — сказал глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в своем Послании депутатам Ил Тумэн.

К мероприятию в районе строят регламентные объекты: место для встречи солнца, центр кумысопития, священное дерево «Аал Луук мас», центральное тусулгэ с трибуной на 2200 мест.

По информации первого заместителя главы района Семена МИХАЛЕВА, готовность объектов составляет 40%. Построена автомобильная дорога к местности проведения Ысыаха. Разрабатывается эмблема, концепция, положения республиканских конкурсов и фестивалей.

Вице-премьер Сергей МЕСТНИКОВ обратил внимание на вопросы благоустройства территории населенного пункта с единым дизайном. До конца года должны утвердить план мероприятий и смету расходов международного фестиваля с привлечением внебюджетных средств.

Напомним, в 2006 году ЮНЕСКО признал якутский эпос шедевром устного и нематериального наследия человечества. Начиная с 2006 года, в Якутии проводится республиканский Ысыах Олонхо. В 2021 году Ысыах Олонхо состоялся в Олёкминском районе.

Международный фестиваль шедевров ЮНЕСКО проведен в 2008, 2012 и 2016 годах. На третьем фестивале были представлены музыкальные шедевры десяти стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Монголии, Индии, Испании, Китая, Японии и России.