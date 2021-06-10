Ысыах Олонхо пройдёт 26-27 июня

Такое решение принято Республиканским оргкомитетом по подготовке и проведению «Ысыаха Олонхо – 2021» по итогам совещания, проведённого 10 июня под руководством вице-премьера правительства Якутии Сергея Местникова.

Сергей Местников напомнил, что в Олёкминском районе Ысыах Олонхо должен был пройти ещё в прошлом году, но из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, национальный праздник был перенесён на 2021 год. Но и в этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации Ысыах Олонхо будет проходить в условиях строгого соблюдения всех действующих ограничительных мер. Для создания коллективного иммунитета среди жителей района, организаторов и участников национального праздника необходимо достичь плановых показателей по количеству вакцинированных.

По информации главы Олёкминского района Николая Харбина, в настоящее время количество жителей района получивших первый компонент вакцины против COVID-19 составляет 32%, а получивших второй компонент – всего лишь 18%. Для района, который собирается провести Республиканский национальный праздник «Ысыах Олонхо – 2021», это является крайне низким показателем. Для того, чтобы в оставшиеся дни увеличить количество вакцинированных граждан до 70%, а также для качественного решения ряда организационных вопросов, возникающих в ходе подготовки к Ысыаху Олонхо принято решение о переносе даты проведения национального праздника с 20-21 июня на 26-27 июня 2021 года.

Что касается культурной части Ысыаха Олонхо, в районе активными темпами проводятся репетиции режиссёрско-постановочной группы с участниками церемоний открытия и закрытия праздника.

Церемония открытия «Ысыаха Олонхо — 2021» будет состоять из трёх блоков: традиционной церемонии обустройства тюсюлгэ, обряда благословения «Алгыс» и театрализованного представления национального эпоса «Олонхо». В театрализованном представлении будет показано взаимовлияние и взаимообогащение эпической культуры Олёкминского района. В церемонии закрытия праздника будут подведены итоги и оглашены имена победителей 17 жанровых конкурсов. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Лёвочкин.​

Из-за сложившейся эпидситуации пришлось отказаться от конкурсов среди детей, включенных в культурную программу Ысыаха Олонхо. Среди организаторов и участников праздника проведены инструктажи по проведению в тюсюлгэ и задействованных помещениях дезинфицирующих мероприятий, соблюдению масочного режима и социального дистанцирования, исключению социального контакта между участниками и зрителями и с другими коллективами и группами.

Общественную безопасность на местности проведения Ысыаха будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, которым будут помогать совершеннолетние волонтёры.

По итогам совещания Сергей Местников подчеркнул важность проведения Ысыаха Олонхо с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Учитывая, что в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменены большинство районных и наслежных национальных праздников, Республиканский Ысыах Олонхо — 2021 станет единственным проведённым массовым национальным праздником, который должен пройти не только на высоком организационном уровне, но и отвечать всем требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья граждан.