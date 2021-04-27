26 апреля в телеэфире состоялся прямой эфир главы Якутии Айсена Николаева, в ходе которого зрители могли задать свои вопросы по телефону и на сайте OneclickYakutia. В ходе эфира на вопросы отвечали руководители и сотрудники исполнительных органов власти. Министерство культуры и духовного развития Якутии представлял и.о. министра Владислав Левочкин.

«В ходе эфира по отрасли культуры поступило 13 вопросов. На все поступившие вопросы были даны ответы, сотрудники министерства культуры и духовного развития позвонили каждому. Конечно, самым популярным, как мы и ожидали, стал вопрос о проведении наших главных праздников — Ысыха Олонхо и Ысыаха Туймаады в 2021 году. На данный момент вопрос о переносе мероприятия не рассматривается. Также большую активность проявили жители п. Дорожный Ленского района, которые очень бы хотели, чтобы у них был построен новый Дом культуры. В этом году идет разработка проекта», — отметил Владислав Левочкин.

Ысыах Олонхо и Ысыах Туймаады состоятся

Отметим, что вопрос проведения Национального праздника Ысыах Олонхо в 2021 году в Олекминском районе и Национального праздника «Ысыах Туймаады – 2021» будет решаться в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики Саха (Якутия). На данный момент вопрос о переносе мероприятия не рассматривается.

Проведение Ысыаха Олонхо запланировано с 19 по 21 июня в г. Олекминске, Ысыаха Туймаады – 26 и 27 июня в г. Якутске.

В дни празднования Национального праздника Ысыаха Олонхо в Олекминске ожидается прибытие гостей — более 5000 человек. В т.ч. 3500 человек — официальные группы, делегации, организаторы и участники культурной программы, олонхосуты, почетные гости и т.д. Отметим, что артисты должны будут обязательно пройти вакцинацию от ковида. Также ожидается приезд порядка 1500 человек зрителей, туристов, гостей праздника. В рамках национального праздника планируется проведение 14 республиканских конкурсов и спортивных соревнований.

Проектирование ДК в п. Дорожный — в плане 2021 года

Также много вопросов поступило по вопросу строительства клуба в п. Дорожный Ленского района. Со стороны Министерства культуры и духовного развития было дано разъяснение, что в настоящее время администрацией Ленского района принято решение по разработке типового проекта культурно-спортивного комплекса. Работа по составлению технического задания объекта уже завершается. В мае будет проведена работа по согласованию и утверждению технического задания на проектирование объекта, разработка проекта запланирована за счет района уже на 2021 год. В целях строительства малокомплектного объекта в п. Дорожный, в адрес администрации будет направлено ходатайство для участия в заявочной кампании Общереспубликанского движения добрых дел. До 1 июня объект будущего ДК поселка будет включен в перечень очерёдности строительства объектов культуры.