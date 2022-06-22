22.06.2022
08:51
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Мультикультурная Якутия

Ысыах Олонхо: До встречи на Полюсе холода!

Ысыах Олонхо в следующем году пройдёт в Оймяконском районе Айсен Николаев и глава Верхневилюйского района сегодня вручили символ Ытык Дуоҕа представителям Оймяконского района.

Глава республики Айсен Николаев поздравил всех якутян с завершением главного праздника лета — Ысыах Олоҥхо и поблагодарил жителей Верхневилюйска за радушный приём.

«За эти три дня мы стали свидетелями прекрасных сказаний Олонхо, множества культурных мероприятий и захватывающих спортивных соревнований. Хотел бы выразить слова благодарности хозяевам праздника — всем верхневилюйцам, которые своим гостеприимством и радушием восхитили всех наших дорогих гостей», — написал в своём Telegram-канале Ил Дархан.

Также глава Якутии подтвердил, что в следующем году Ысыах Олоҥхо состоится в Оймяконском районе, куда сегодня на церемонии закрытия праздника был передан священный символ Ытык Дуоҕа. «До встречи на Полюсе холода!» — написал Айсен Николаев.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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