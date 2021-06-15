Ысыах Олонхо будет. Но…

Празднование одного из самых ожидаемых праздников республики — Ысыаха Олонхо — передвинуто на одну неделю. Связано это с неблагоприятной эпидобстановкой и низким охватом вакцинации от COVID-19 взрослого населения Олёкминского района, сообщает Yakutia-Daily.ru.

— Решено Ысыах Олонхо в Олёкминском районе с 20-21 июня перенести на 26-27 июня. До 26-го июня Олёкминский район должен обеспечить 70% охват вакцинации взрослого населения, — говорит Евгений ЕФИМОВ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника Ысыах Олонхо-2021 в Олёкминском районе. — При соблюдении всех требований Роспотребнадзора ысыах состоится в традиционном формате. Ожидается участие примерно двадцати муниципальных образований, некоторые районы отказались приехать из-за сложной эпидобстановки.

Всего в Ысыахе республиканского масштаба предполагается участие порядка трёх тысяч человек.

В культурной программе будет задействовано 1150 человек: из Якутска приедет 150 артистов, режиссёрско-постановочные группы, технические группы и так далее. Взрослое население Олёкминского района – это примерно тысяча человек, также из улусов ожидается около тысячи гостей.

По обеспечению санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора при организационном комитете работают 14 разных комиссий.