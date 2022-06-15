Ысыах Олонхо: Автобусы и электромобили будут курсировать в Верхневилюйск

Национальный праздник «Ысыах Олонхо» в 2022 году пройдёт в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района с 20 по 21 июня.

«По поручению главы Якутии Айсена Николаева Минтрансом республики были проведены обследования местности проведения «Ысыах Олонхо», объезд планируемых маршрутов передвижения гостей и участников, мест стоянок. Автобусы будут курсировать с 9:00 часов с интервалом полчаса. Также будут курсировать электромобили по маршруту «Основная парковка – Тюгэхтэй» с заездом в местность Кыырт Дала», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

Для удобства передвижения гостей и участников Ысыаха будет организовано три автобусных маршрута внутри села Верхневилюйск и два, соединяющие населённые пункты Харыялах (Кентик) и Хомустах (Намский наслег). Всего будет задействовано 10-12 автобусов.

Кроме того, для безопасности дорожного движения будут организованы точки предрейсового медсомотра водителей и техосмотр транспортных средств.

Во время открытия и закрытия Ысыаха Олонхо задействуют все 8 электромобилей, в другое время будут ездить по очереди четыре электромобиля, остальные будут на зарядке. Место зарядки электромобилей определено рядом с ипподромом. Электричество проведено по местам зарядки.

МАРШРУТЫ:

– Маршрут № 1: ул. Кюрджегеляхская – Намский тракт – ул. Ленина – ул. Карла Маркса – ул. Октябрьская – ул. Ленина – ул. Петрова – местность Тюгэхтэй.

– Маршрут № 2: Кентикский тракт – ул. Озерная – ул. КарлаМаркса – ул. Улгумда – ул.50 лет ЯАССР – ул. Ленина — ул. Петрова – местность Тюгэхтэй.

– Маршрут № 3: ул. Карла Маркса – ул. М.Потаповой – ул. П.Алексеева – ул. М.А. Алексеева — ул. Петрова – местность Тюгэхтэй.

– Маршрут № 4: местность Тюгэхтэй – село Хомустах Намского наслега

– Маршрут № 5: Основная парковка Ипподром –село Харыялах Кентикского наслега.