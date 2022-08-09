Ысыах Олонхо-2023 будет посвящен культуре КМНС

Первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин принял участие в открытии III республиканского фестиваля-конкурса «Северянка – 2022», осмотрел выставки конкурсной программы.

Мероприятие состоялось в открытом формате на площади Орджоникидзе. Здесь прошли выставки общин, традиционных жилищ, блюд, домашней утвари, одежды, украшений, печатных изданий на языках коренных малочисленных народов. Был проведен обряд благословения. Основной частью праздника стал конкурс среди женщин коренных малочисленных народов Севера «Северянка – 2022». Участницы демонстрировали зрителям визитные карточки о своей биографии, творческом, трудовом пути, о семье, интересах и увлечениях.

Как рассказал Владислав Левочкин, Министерство культуры и духовного развития в качестве подарков участницам подготовило новые памятные подарочные издания о культурном наследии народов Якутии.

— Подобные мероприятия призваны не просто привлекать внимание к вопросам сохранения культуры и самобытности, это в первую очередь сплачивающее социокультурное событие, рассказывающее о жизни людей Севера. У нас происходит много событий, направленных на укрепление традиций, в частности в течение этого года – Года культурного наследия народов России. Так, Республиканский дом народного творчества проводит смотр-фестиваль народных коллективов самодеятельности на местах, победители выезжают на межрайонные этапы, а затем в Якутск и на всероссийские мероприятия. Отмечу, что Ысыах Олонхо 2023 года, который состоится в Оймяконском улусе, расскажет о культуре и самобытности коренных малочисленных народов Севера, — рассказал Левочкин.

Как отметил Левочкин, решение было принято на оргкомитете под председательством зампреда правительства Сергея Местникова. Традиционно команда постановщиков отправится в экспедицию для изучения эпического наследия в районе проведения празднования, и сюжеты сказаний малочисленных народов Севера будут положены в основу театрализованного действия.