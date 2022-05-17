Ысыах Олонхо – 2022: Ключевые моменты предстоящего праздника

Ключевые мероприятия предстоящего Ысыаха Олонхо обсудили на заседание организационного комитета. В этом году национальный праздник Ысыах Олонхо состоится в Верхневилюйском улусе 20-21 июня.

Участие в заседании принял министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, отметивший, что задача оргкомитета организовать Ысыах Олонхо 2022 года на высшем уровне. Как рассказал министр, во время проведения праздника будет подписан указ главы Республики Саха (Якутия) «О реализации мероприятий по сохранению и развитию эпического наследия народов Республики Саха (Якутия)», согласно которому будут утверждены положение о создании Единой системы сохранения и развития эпического наследия народов РС(Я) и ее концепция.

— Перед нами лежит особая задача – в год празднования столетия нашей республики организовать наш главный праздник на самом высшем уровне. В программу праздника включено более 100 мероприятий – выставки, церемонии, концерты, соревнования, отдельная детская программа. Ожидается, что участие в празднике примут более 15 тыс человек. Задача творческой команды создать действительно незабываемое событие, а организационной – обеспечить максимальный комфорт гостей, участников, зрителей. Большая работа предстоит улусу, поскольку только в церемонии открытия Ысыаха Олонхо планируется участие почти 2,3 тыс чел, в том числе порядка 250 из г. Якутска, — подчеркнул министр.

В числе участников праздника — 43 гостя международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо», это будут представители шести стран и пяти регионов России: Азербайджана, Армении, Индии, Киргизии, Кореи, Монголии, Алтая, Армении, Бурятии, Тывы, Калмыкии, Москвы. Заочное участие примут Малайзия, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Иран, Ливан. Состоится их большая концертная программа, а также Международный научный симпозиум «Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного наследия: традиции и современность», встречи, мастер-классы, лекции. Церемония закрытия — в Театре оперы и балета. Среди победителей разных лет конкурса запевал осуохай Ысыаха Олонхо пройдет конкурс «Дарханнар Дарханнара». В плане — марафон художественного чтения олонхо П.А. Ойунского «Ньургун Боотур стремительный» с участием 100 представителей муниципальных образований и др. конкурсы.

Как рассказала директор Театра Олонхо – основного оператора события, Мария Турантаева, на Ысыахе также будет открыто новое здание Дома Олонхо, где пройдет премьера спектакля-олонхо по мотивам олонхо А.Титарова «Хардааччы Бэргэн» в постановке режиссера Павла Колесова, художественный руководитель Андрей Борисов. Сам обряд встречи солнца состоится 20 июня в 2:30 ночи, а торжественная церемония открытия — 20 июня в 11.00. Главным режиссером назначен Руслан Тараховский. В открытии примут участие гости Встречи шедевров ЮНЕСКО, артисты Театров Олонхо, Саха, Театра, ТЮЗа, КМНС, Оперы и балета, Филармонии, студенты им.М.С.Щепкина, коллектив танца АГИКИ, жители Верхневилюйского улуса. Всего почти 2,3 тыс чел. Церемония будет транслироваться в прямом эфире. В рамках торжественного закрытия Ысыаха Олонхо состоится театрализованное представление «Хабыр киирсиилээх Хабытта Бэргэн» по мотивам произведения К. Никифорова-Лекечеен» в постановке Руслана Тараховского.

Отметим, что всего для подготовки и организации проведения национального праздника Ысыах Олонхо в 2022 году создано 16 рабочих комиссий, которые обеспечивают решение вопросов, связанных с культурной программой, финансовым обеспечением, строительством и ремонтом, благоустройством, медицинским обслуживанием, транспортом, протокольным обеспечением, правопорядком.