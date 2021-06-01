01.06.2021
11:14
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Общество

Ысыах: Быть или не быть?

Решение о проведении летнего праздника Ысыах в районах республики будут принимать исходя из эпидобстановки с коронавирусом, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом в ходе передачи «Якутия, вперед!» сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

«Каждый район и муниципальное образование будет принимать решение исходя из той эпидситуации, которая сложилась на момент проведения», — сказал он.

На местах, где Ысыах пройдет в традиционном режиме, должны будут соблюдаться все необходимые ограничительные меры по коронавирусу: масочный режим, дезинфекция, термометрия, вакцинация участников культурной программы и обслуживающего персонала.

«Мы надеемся, что меры по вакцинации дадут результат и мероприятие можно будет провести. Решение по проведению Ысыаха оперштабы на местах примут ближе к середине июня», — добавил Айсен Николаев.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://yk24.ru/index/kultura/reshenie-o-provedenii-yisyiaxa-v-rajonax-yakutii-primut-isxodya-iz-epidobstanovki
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