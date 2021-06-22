22.06.2021
16:09
113
Культура
Ысыах – 2021: Мастер-класс по изготовлению чорона и другое
Национальная библиотека Якутии приглашает всех якутян присоединиться к онлайн-акции «Ысыах – 2021», посвященной светлому празднику Ысыах.
Вас ждет:
Виртуальная выставка «Ысыах – символ продолжения жизни»https://nlrs.ru/exhibitions/ysyah-simvol-prodoljenia-jizni/
Тематическая подборка«Национальный праздник Ысыах»https://e.nlrs.ru/collections/281
Мастер-класс по изготовлению чороона от реставратора Якутского музея им. Ем. Ярославского Василия Протопопова https://youtu.be/67BRWOc53_c
Подкасты «Интервью с театроведом Валентиной Чусовской об эстетике Театра Олоҥхо»:
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Национальная библиотека РС(Я)
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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