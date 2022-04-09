YouTube идет к блокировке: сохраняйте контент!

YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Клишас Представитель МИД РФ Мария Захарова тоже недовольна закрытием YouTube-канала «Дума ТВ» В Телеграме советуют сохранять контент, переносить его на российские платформы. И побыстрее.

Фото: YouTube.com Источник: Телеграм

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