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30 мая 2019, 13:30
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Ёрдынские игры древних Курыкан ждут якутян

                С.Г.ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области   своим письмом пригласил А.С.НИКОЛАЕВА, главу Республики Саха (Якутия), делегацию Якутии принять участие на VII Международном этнокультурном фестивале «Ердынские игры – игры народов Евразии».

В связи с вышеизложенным, М.М.ДОНСКОЙ, директор ГБУ «Ресурсно-Проектный центр» Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) совместно с В.Д.ИВАНОВЫМ, продюсером фильма «Тайна Чингис Хаана», соучредителем Ёрдынских игр с 2005 г., инициировали  28 мая с.г. совещание по формированию делегации РС(Я).

Ёрдынские игры проводятся с 2000 года и делегация Якутии принимала участие всегда. В этот раз VII  Игры пройдут с 13 по 15 июня 2019 г. в Иркутской области, где при поддержке Ассамблей народов России и Евразии организуется секция «Александр Невский в Срединном мире: обсуждение запуска евразийского кинопроекта» (инициатива якутских кинематографистов на базе фильма «Тайна Чингис Хаана») в рамках Международной научно-творческой конференции «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии», во исполнении Указа В.В.Путина – «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», в 2021 г.

По итогам научной конференции инициаторами планируется включить упомянутую секцию в виде круглого стола во время мероприятий  Дней Дальнего Востока РФ в Москве в декабре с.г.  через Межрегиональный Оргкомитет Ёрдынских игр (Правительства: Иркутская область, Якутия, Бурятия, Забайкальский край) с выходом на структуры С.И.МЕНЯЙЛО и Ю.П.ТРУТНЕВА по вопросу создания брендового проекта Сибири и Дальнего Востока РФ, а также РВИО —  В.Р.МЕДИНСКОГО, РГО — С.К.ШОЙГУ и так в перспективе «трамплином» — желанию выйти на презентацию кинопроекта «Александр Невский в Срединном мире» в рамках Международных спортивных игр «Дети Азии» в Улан-Баторе (август 2020 г., Монголия) и Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре 2020 г., последнее,  возможно даже с участием президентов РФ, Монголии и Китая, учитывая значимость фигуры Благоверного Князя в истории России.

В рамках реализации Центра развития кино и креативной индустрии Республики Саха (Якутия), озвученной 27 мая 2019 г. у Ил Дархана во время совещания по вопросам развития киноиндустрии Республики Саха (Якутия) – получается архиважным участие делегации Якутии на Ёрдынских играх и  продвижению знаковых евразийских проектов, которые имеют перспективы войти  в содержание будущего Арктического центра искусств и эпоса евразийских народов, приуроченной к 100-летию Государственности Республики Саха (Якутия).

В связи с отсутствием средств, участники  совещания при ГБУ «Ресурсно-Проектный центр» Минкульта РС(Я) решено обратиться в адрес В.В.СОЛОДОВУ,  председателю правительства Республики Саха (Якутия). Так, О.В.БАЛАБКИНА, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) планирует провести в ближайшее время совещание по формированию делегации Якутии для участия на Ёрдынских играх.

Инициаторы обратились к различным компаниям о спонсорстве для организации «Культурной, спортивной, научной и деловой экспедиции «По следам предков» автомобильным маршрутом Якутск – Иркутск – Якутск для участия делегации Республики Саха (Якутия) на Ёрдынских играх в период с 10 по 18 июня 2019 г.

В связи с важностью межрегионального обсуждения якутской инициативы кинопроекта и выходу на федеральный и международный  уровни в вопросе  получения статуса брендового проекта СФО и ДВФО о Святом Князе Руси и получения внимания со стороны Ю.П.Трутнева, В.Р.Мединского, С.К.Шойгу, Патриарха Кирилла… Якутские отделения РГО и РВИО  обратились к своим коллегам по РГО и РВИО — Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края по участию в соорганизации секции «Александр Невский в Срединном мире: обсуждение запуска евразийского кинопроекта» в рамках Ёрдынских игр.

Игры затрагивают происхождение Ысыаха на Байкале и в долине реки Лена.         Так, благодаря раскрученному бренду Ысыаха  в долине «Туймаада», расширению легенд вокруг якутского календарного праздника и придания значения «звериного стиля» в спортивных обрядах древними охотниками — воинами, инициаторы проекта вокруг Омогой-Баайа и Могол Урасы – Олонхо и Ысыаха работают над выпуском книги «Игры детей Неба и Земли» с Анной Ивановной ГОГОЛЕВОЙ, членом Союза писателей Республики Саха (Якутия) в придании интересной версии семантики слово «Монгол», привлекательной для народов монголоидной расы, а также параллельно затрагивающий языческое мировоззрение древних славян – солнцепоклонников вокруг замечательного весеннего календарного праздника «Масленица» и русских кулачных боев. Здесь связующим звеном для наших народов  становятся природные явления и стихии, когда-то ставшими причиной зарождения язычниками огромной Орды, но цементированной  данной территории РФ благодаря политике Александра Невского с XIII в. и становлению Русской Православной церкви.

Выпуск книги инициаторы желают приурочить к МСИ «Дети Азии» в Монголии и рассказать научно-художественную версию происхождения Ысыаха на Байкале со времен Курыкан и Хунн, что во многом объяснит причины сохранения отголоском ныне грандиозного на Севере национального якутского праздника Ысыах, являющейся ныне серьезным брендом и турпродуктом Якутии.

 

Сибирь стала колыбелью формирования многих народов, проживающих на территории Российской Федерации. Центральное место в этих процессах занимает Байкал – чистейшее и самое глубокое в мире озеро. Большинство народов Сибири – буряты, монголы, якуты, эвенки  и другие  – почитали и придавали этим землям сакральное значение и раз в несколько лет проводят здесь межплеменные коллективные молебны. Постепенно религиозная составляющая была утрачена и бывшие молебны трансформировались во всеобщий праздник с песенно-танцевальными и спортивными состязаниями. Местом этих праздников стала гора Ёрдо, давшая впоследствии название празднику как Ёрдынские игры – своеобразные Олимпийские игры народов Центральной Азии.

Усилиями общественности Фестиваль был возрожден после долгих лет забытья. В 2000 году был проведен первый праздник в Ольхонском районе Иркутской области, в сакральном для всех народов Сибири месте – в двух километрах от берега Байкала, в восьми километрах от села Еланцы. Вторые игры прошли в 2005 г. и начались съемки фильма «Тайна Чингис Хаана» (2009, ООО «Ургэл В», реж. А.С.Борисов) с организацией чартерного рейса Якутск – Иркутск — Якутск. Третьи игры прошли в 2011 г. в преддверии организации Олимпийских игр в Сочи-2014. С этого момента решением оргкомитета Фестиваля была установлена периодичность проведения Ёрдынских игр – один раз в два года. В 2012 г. произошло подписание соглашения городов – побратимов Якутск  – Древняя Олимпия и установка Сэргэ в Греции, чтоб продвигать значение календарных праздников народов России – Евразии. Первой подобной площадкой стали Ердынские игры на Байкале. Четвертые игры прошли в 2013 г. с поддержки инициативы якутских кинематографистов снять фильм «Александр Невский в Срединном мире» со стороны С.В.Ерощенко, Губернатором Иркутской области. Пятые игры в 2015 г. прошли с пилотной постановки с полным аншлагом  пьесы «Александр Невский в Срединном мире» в Иркутском драмтеатре. Шестые игры в 2017 г. прошли с презентацией МСИ «Дети Азии» в Монголии в 2020 г. и знакомству с новым Губернатором Иркутской области – С.Г.Левченко. Седьмые игры теперь пройдут с 13 по 15 июня 2019 г. с организацией секции «Александр Невский в Срединном мире: обсуждение запуска евразийского кинопроекта» в рамках Международной научно-творческой конференции «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии» при поддержке Ассамблей народов России и Евразии. Таким образом, Межрегиональным Оргкомитетом Ёрдынских игр (Правительствами: Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкальского края) буддируется создание брендового кинопроекта о Святом Князе Руси через проведение упомянутой секции – круглого стола в рамках Дней Дальнего Востока РФ в Москве в декабре 2019 г. при поддержке СФО и ДВФО – Ю.П.Трутнева, В.Р.Мединского – РВИО, С.К.Шойгу – РГО, Патриарха Кирилла…, во исполнении Указа Президента РФ – «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», в 2021 г.

Ёрдынские игры проводились вокруг двух сопок – Ехэ Ёрдо и Бага Ёрдо (большая Ёрдо и малая Ёрдо), расположенных в долине Анги, в 8 км от районного центра Еланцы вниз по течению реки Анга, в сторону Байкала. Игры вокруг горы продолжались около 30 дней. Во время игр вокруг Ёрдо хорошие и меткие парни находили себе красивых и хороших жен. Главным событием на играх выступает многодневный круговой танец Ёхор вокруг сопки Ехэ Ёрдо. Чтобы охватить  сопку полностью по периметру танцующими, необходимо иметь не менее 700 участников. Кроме Ёхора, на празднестве устраивали состязания певцов.

Ёрдынские игры – это еще и своеобразная Олимпиада. Команды меряются силами в национальных видах спорта: конные скачки, борьба, метание камня, стрельба из лука и др. В священном месте не только для бурят но и для других народов – на вершине горы Ёрдо – шаманы обращаются к духам. На протяжении тысячелетий  раз в год в этой долине собирались многочисленные кочевые племена. На это время прекращались войны и конфликты. В единой молитве люди просили творца о здоровье и благополучии рода. Только двадцатый век прервал традицию проведения Ёрдынских игр. В 21-м они прошли шесть раз: 2001, 2005, 2011, 2013, 2015 и 2017 годах, и собрали  более 20 тысяч человек. Гора Ёрдо по шаманским преданиям связывает землю с небом. В этом месте высшие миры и низшие миры духов открыты для контактов с людьми.

Возрождение Ёрдынских игр можно считать огромным шагом на пути к духовному и культурному взаимообогащению народов России – Евразии, социально-экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока нашей страны.

 

Источник: Дмитрий Оконешников, пресс – центр ГБУ «Ресурсно-проектного центра» Министерства культуры и духовного развития Якутии.
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