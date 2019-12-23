Ёлка Главы Якутии собрала лучших школьников со всей республики

В Якутске 23 декабря прошла Ёлка Главы Якутии. В Сахацирке собрались 700 лучших школьников со всей республики. Среди них – отличники учебы, активисты, спортсмены, победители олимпиад, научно-практических конференций и других конкурсов.

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил школьников с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и сказал напутственные слова.

«В этом зале сегодня присутствуют лучшие из лучших. Вы – победители олимпиад, лучшие спортсмены, те, кто сегодня уже достиг успехов в искусстве. А кто-то в юном возрасте уже проявил настоящее мужество и героизм, спас человеческую жизнь. Уверен, что если вы пронесете эту тягу к лучшему, светлому и во взрослой жизни, у нашей республики будет прекрасное будущее. Звучит банально, но если вы будете и дальше хорошо учиться, то достигнете еще больших успехов, перед вами откроются все пути. Искренне желаю вам идти только вперед, никогда не сдаваться, верить в лучшее», – пожелал он.

Все участники «Ёлки Главы Якутии» получили стипендию размером в 25 тысяч рублей. А особо отличившимся школьникам Николаев также вручил именные плакетки. В их числе были лауреат всероссийского конкурса лидеров детских общественных объединений «Молодой лидер России-2019» Алина Пшенникова, обладатель знака Юноармейской доблести II степени всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Александр Андреев, обладатель гран-при международного театрального фестиваля-конкурса «Роза ветров» Евгения Тимофеева, победитель Первенства Европы по греко-римской борьбе Тимофей Стручков и другие. Также среди награжденных был Арслан Куличкин, который в 2018 году спас тонущего ребенка в селе Графский берег Намского улуса.

По доброй традиции Айсен и Людмила Николаевы посмотрели вместе с детьми театрализованное представление. В этом году для школьников подготовили рождественскую сказку по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». В создании фееричного шоу приняли участие артисты Сахацирка, учащиеся балетной школы им. Аксении и Натальи Посельских, воспитанники образцовой вокальной студии Егоровых, народного ансамбля эстрадного танца, образцового коллектива России «Сюрприз», детских студий «Серпантин» и «Три апельсина». Режиссером-постановщиком и автором сценария выступила Мария Харлампьева-Попова, главный режиссер Сахацирка, отличник культуры республики.

Напомним, что «Ёлка Главы Якутии» проводится с 1998 года и является самым ожидаемым мероприятием для старшеклассников. Ежегодно на нее съезжаются талантливые дети со всей республики. За эти годы «Ёлку Главы» посетили 14 тысяч школьников, учащихся 9-11 классов. Традиционно в Якутске их ждет обширная культурно-образовательная программа. На этот раз дети посетили исторический парк «Россия – моя история», детский технопарк «Кванториум», кинотеатр «Лена», посмотрели концерт классической музыки в Государственной филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко. Также для них были организованы профориентационные встречи, в том числе в СВФУ им. М.К. Аммосова.