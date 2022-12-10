Антон Алексеенко принял участие в акции «Ёлка добра»

Ежегодная благотворительная акция «Ёлка добра» в Якутске продолжает исполнять новогодние желания детей.

Сегодня в акции принял участие заместитель главы города Якутска по вопросам развития городского округа, транспортных услуг и организации транспортного обслуживания Антон Алексеенко.

Вместе с ним новогодние подарки для детей приобрели руководители структурных подразделений и подведомственных учреждений градостроительного блока Окружной администрации города Якутска, в том числе руководитель департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Северина Архипова, директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, заместитель директора Василий Румянцев.

Акция «Ёлка добра» проводится с 2015 года. В этом году в рамках акции можно исполнить желания более 2000 детей из коррекционных школ и детских домов, а также детей участников СВО. Благотворительная акция проводится с 21 ноября по 31 декабря в трёх магазинах Якутска: «Бубль Гум» по ул. Кальвица, 14/5, ул. Дзержинского, 71 и в «Хозмаркете» по ул. Чернышевского, 107/1.

Любой желающий может присоединиться к акции, выбрав открытку с именем ребёнка на «Ёлке добра», и приобрести для него новогодний подарок.

Акция «Ёлка добра» проводится и в улусах Республики Саха (Якутия).

Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

н Алексеенко принял участие в акции «Ёлка добра»

Ежегодная благотворительная акция «Ёлка добра» в Якутске продолжает исполнять новогодние желания детей.

Сегодня в акции принял участие заместитель главы города Якутска по вопросам развития городского округа, транспортных услуг и организации транспортного обслуживания Антон Алексеенко.

Вместе с ним новогодние подарки для детей приобрели руководители структурных подразделений и подведомственных учреждений градостроительного блока Окружной администрации города Якутска, в том числе руководитель департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Северина Архипова, директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, заместитель директора Василий Румянцев.

Акция «Ёлка добра» проводится с 2015 года. В этом году в рамках акции можно исполнить желания более 2000 детей из коррекционных школ и детских домов, а также детей участников СВО. Благотворительная акция проводится с 21 ноября по 31 декабря в трёх магазинах Якутска: «Бубль Гум» по ул. Кальвица, 14/5, ул. Дзержинского, 71 и в «Хозмаркете» по ул. Чернышевского, 107/1.

Любой желающий может присоединиться к акции, выбрав открытку с именем ребёнка на «Ёлке добра», и приобрести для него новогодний подарок.

Акция «Ёлка добра» проводится и в улусах Республики Саха (Якутия).