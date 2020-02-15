16.02.2020
00:43
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Светская хроника

Ый Кыыhа два года счастлива в любви!

Звезда якутской эстрады, очаровательная Варя ЛАРИОНОВА – Ый Кыыhа в день всех влюбленных порадовала подписчиков фото, где она запечатлена со своим возлюбленным – поющим полицейским Степаном АФАНАСЬЕВЫМ.

 — Именно в этот день у нас вторая годовщина. Вроде совсем немного, но всё же определённая частица жизни, за которую мы ещё больше стали беречь, ценить и любить друг друга. И только с Божьей помощью прожить вместе до конца

Всех с днём влюблённых!

Источник: https://www.facebook.com/larionova.varia?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWQDklL2Rqn1OBRjzBCcvNLgMGzE3fThetN3-fQmA0EnuGY-1vxqMON_owofAlfNsrtZ_1qxM4EeI-&hc_ref=ARSdVgTFhkU1KhLnu9Hp4EYQi0h5idvN5WnEdBQbqWNvwxpaXDXWSEU603NJs0TiMd0&fref=nf
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