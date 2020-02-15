Ый Кыыhа два года счастлива в любви!

Звезда якутской эстрады, очаровательная Варя ЛАРИОНОВА – Ый Кыыhа в день всех влюбленных порадовала подписчиков фото, где она запечатлена со своим возлюбленным – поющим полицейским Степаном АФАНАСЬЕВЫМ.

— Именно в этот день у нас вторая годовщина. Вроде совсем немного, но всё же определённая частица жизни, за которую мы ещё больше стали беречь, ценить и любить друг друга. И только с Божьей помощью прожить вместе до конца

Всех с днём влюблённых!