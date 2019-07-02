Ысыах Якутской городской Думы встретил гостей

29 июня под звуки священного алгыса в тусулгэ Якутской городской Думы состоялось торжественное открытие Ысыаха Туймаады – 2019. Участие в мероприятии приняли депутаты Якутской городской Думы, почётные гости из Хэйхэ (КНР), а также делегаты из представительных органов России.

В тусулгэ Якутской городской Думы состоялся прием Председателя Альберта Семенова депутатов Собрания народных представителей города Хэйхэ, и участников крупнейшей XVIII Конференции Союза муниципальных контрольно-счетных органов России. Почетными гостями стали руководители представительного органа Якутска предыдущих созывов Владимир Данилов — председатель Якутского городского совета народных депутатов с 1992 по 1993 гг., Александр Ким-Кимэн — председатель Городского Собрания депутатов г. Якутска с 1995 по 1998 гг., Екатерина Никитина — председатель Городского Собрания депутатов г. Якутска с 1998-2002 гг.

Заместитель председателя Собрания народных представителей города Хэйхэ госпожа Чжан Чаохуа поблагодарила городскую Думу за гостеприимство и за приглашение стать гостями национального праздника Ысыах. В своей речи она также отметила, что Хэйхэ и Якутск являются городами побратимами, давно работают в области торгового партнерства и туризма, и за время рабочего визита в столицу республики им удалось подписать ряд протоколов и соглашений.

«Ысыах — священный праздник для народа саха. Для нас большая честь стать гостями замечательного события, и мы благодарны Альберту Никандровичу за приглашение. Город Хэйхэ и город Якутск имеет давние дружеские отношения. Мы подписали с Якутской городской Думой протокол рабочей встречи в рамках соглашения о сотрудничестве, и благодаря совместной работе с депутатами наша связь с городом Якутском станет крепче. Мы хотим организовывать совместные мероприятия по обмену опытом по линии здравоохранения, сфере образования, а также народного творчества, и укрепить отношения в области торговли и туризма. Депутаты городской Думы поддерживают нас. Я уверена, что мы принесем пользу и процветанием двум городам», — сказала госпожа Чжан Чаохуа.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил, что с большой теплотой встречает гостей в долгожданный день празднования Ысыаха Туймаады на долине Ус Хатын.

«Мы очень бережно относимся к нашей культуре и традициям, и для нас Ысыах это встреча нового года по якутскому календарю. Мы подводим итоги, строим планы на будущее, и в этот день всегда встречаем гостей со всех уголков нашей республики, и необъятной страны. Наш северный народ отличается своей гостеприимностью и мне очень приятно принимать у себя в тусулгэ гостей столь масштабного Съезда муниципальных контрольно-счетных органов России, и наших друзей из Хэйхэ. Для нас большая честь, и мы горды тем, что президиум Совета муниципальных контрольно-счетных органов России выбрал именно наш город для проведения Конференции. За эти рабочие дни в преддверии праздника мы имели уникальную возможность собраться все вместе, обменяться опытом, знаниями, найти ответы для решения общих задач, и, конечно, стали хорошими друзьями. Я желаю, чтобы благословенный алгыс нашего Ысыаха принес изобилие и благополучие вам, близким и жителям ваших городов», – сказал председатель Альберт Семенов.

По словам Екатерины Никитиной, депутаты Якутской городской Думы берут на себя большую ответственность, как представители жителей города:

«Депутат Якутской городской Думы имеет очень высокий статус — вы ближе стоите к избирателям и первыми решаете их насущные проблемы, поэтому нужно дорожить своим статусом. Желаю вам настойчивости и оптимизма, продвижения законопроектов во благо жителей города. Ваше старшее поколение готово всегда помочь», — сказала Никитина.

В свою очередь, председатель Контрольно-счетной палаты Якутска Руслан Неустроев обратился к участникам XVIII Конференции МКСО и поблагодарил их за плодотворное сотрудничество:

«Мы все ведем одну большую работу – предоставляем объективную и достоверную информацию о бюджетном процессе депутатам и ведем контроль по эффективному использованию бюджетных целей. Работа контрольно-счетных органов необходима депутатам, ведь на них лежит большая ответственность по выбору направления развития города и принятию бюджета. Я благодарен своим коллегам за плодотворную работу за время Конференции и желаю высокого профессионализма в деятельности, чтобы приносить реальную пользу жителям наших городов», — сказал Руслан Неустроев.

На приеме Председателя Якутской городской Думы заместитель председателя Союза муниципальных контрольно-счетных органов России Мария Батуева поблагодарила Альберта Семенова за гостеприимство и теплый прием:

«На конференцию приехало более 130 делегатов и приглашенных. Мы очень рады встретиться с коллегами на якутской земле. У вас прекрасная культура, вы верны своим традициям и устоям, при этом смело смотрите вперед и решаете поставленные задачи. Мы выполняем одну общую задачу и с исполнительными, и представительными органами власти В преддверии празднования Ысыаха мы провели совместную работу, которая способствует укреплению внешнего финансового контроля. Мы благодарны за то, что нам удалось побывать на вашем празднике, убедились не только в том, как вы умеете работать, но и встречать гостей», — подытожила Мария Батуева.

Гости Якутской городской Думы стали почетными гостями на приеме у Главы РС (Я) Айсена Николаева, главы ГО «город Якутск» Сарданы Авксентьевой и впервые стали участниками национального праздника «Ысыах Туймаады» на местности Ус Хатын.