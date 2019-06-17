Ысыах в Москве: звезды, ВИПы и толкучка

Корреспондент SakhaLife в Москве побывал на разрекламированном ысыахе и делится своими впечатлениями.

Напомним, первый ысыах на московской земле состоялся в 2001-м году по инициативе тогдашнего первого заместителя Постпреда Якутии в Москве Александра ШУБИНА – Людмилы ПАВЛОВОЙ, с участием 300 человек, в основном студентов. С тех пор утекло много воды, вернее, восемнадцать лет.

Сегодняшний московский ысыах выглядит по другому – по своему неповторимым и незабываемым. За это нужно отдать должное сотрудникам Постпредства, которые каждый раз делают все возможное и невозможное, чтобы привлечь внимание огромной московской аудитории. В этом году, например, они подключили к рекламе деятелей якутского шоу-бизнеса, среди которых певица Дарья ЛАВРОВА, красавица Алёна АЛЕКСЕЕВА и художник Семён ЛУКАНСИ и другие.

В этом году ысыах в российской столице представлял Алданский район. Ровно в назначенный час в Коломенском парке негде было упасть яблоку. В ожидании официального открытия, публика обсуждала прекрасную московскую погоду.

– Не дай Бог, пойдет дождь, я совершенно не готова к этому, – сокрушалась журналистка Эмилия-Ханум АЛИЕВА.

На мой вопрос, правда ли, что она вышла замуж и скрывает сей факт, восточная красавица лишь хлопнула густыми ресницами:

«Нет, нет, я до сих пор одна!»

Стоящий рядом шоумен Эдик Якут тоже нервничал:

– У меня куча дел, заехал на часок, чтобы посмотреть на торжественную часть, а она никак не начнётся.

Ысыах открылся древним обрядом благословения и зажжения огня, с традиционным кормлением духов земли. И духи московской земли словно послушались якутских Айыы, и дали «добро» на празднество – в день ысыаха, в отличие от предыдущих дождливых годов, стояла теплая солнечная погода.

Вдруг в толпе раздался шепот: «Идут, идут!» Оглядываюсь – постпред Якутии Андрей ФЕДОТОВ, за ним вереница – московских чиновников и иностранная делегация тюркских стран. Публика разродилась аплодисментами, плавно переходящими в овацию. Тут я почему-то вспомнил последний аншлаговый концерт Аллы ПУГАЧЕВОЙ в Кремле. На то она и примадонна, чтобы не жалеть свои ладошки и выражать восторг, а тут вроде не эстрадная дива – государственный муж и такие аплодисменты! Как мне потом рассказали, среди зрителей стояла специально обученная женщина, которая давала указания народу, когда можно хлопать, а когда нет. Правда, эти слухи потом не подтвердились.

– Когда, более четырех веков назад, первые землепроходцы с большого Российского государства пришли в район города Якутска, нас, якутов было, наверное, около 30-40 тысяч, – сказал постпред собравшимся. – Сегодня якутов на этой планете живет почти 400 тысяч. Как и другие народы нашей родины, мы процветаем, увеличиваемся, живем счастливо. Это итог нашей многолетней, многовековой, и даже тысячелетней дружбы, кто живет с нами рядом.

Помимо своей основной речи, Андрей Сандаминович представил народу посла Киргизии в России гос-на Аликбека ДЖЕКШЕНКУЛОВА и особо подчеркнул, что киргизы на самом деле наш братский народ – граждане нашего Единого Евразийского Союза, видимо, намекая на мартовские события в Якутии.

После торжественной части почетная делегация направилась смотреть концерт. Пользуясь моментом, я попытался было задать вопрос постпреду по поводу настроения иностранной делегации, но тот демонстративно повернулся к нам спиной. Находящаяся рядом «государственная дама», как любя её величает якутская диаспора, руководитель Управления по социальным вопросам, межрегиональным связям и связям с общественностью Вера СВЕШНИКОВА, в свойственной ей манере, сделала нам резкое замечание:

«Не видите, мы работаем!»

Что касается торжественного концерта, то его открыли хозяева ысыаха – творческие коллективы Алданского района.

– Мы впервые прилетели в Москву, поэтому сильно волнуемся, – призналась нам руководитель детского танцевального ансамбля «Эмэникээн» Фаина АРХИПОВА. – Детишки впервые увидели огромный «Боинг», вмещающий в себя более 300 пассажиров, что некоторые из них от волнения даже заплакали. Я сама чуть не разрыдалась вместе с ними. Мы счастливы, что москвичи везде встречали нас бурными аплодисментами. Единственное, что плохо – из-за плотного графика, не успели посетить московские магазины, ведь у каждого ребенка – огромный список необходимых покупок.

Вообще, конечно, стоит отдать должное культурной программе ысыаха, разнообразие которой поражает воображение. И выставка-ярмарка изделий народных промыслов, и экспозиция якутского быта, где гости стали свидетелями театрализованного представления обряда одевания якутской невесты. Были и конкурс хомусистов, кулинарный мастер-класс по приготовлению якутских блюд, взбитых сливок «керчех» с дикими ягодами и многое другое.

В зоне отдыха для гостей праздника была развернута выставка знаменитого фотографа-путешественника Сергея КАРПУХИНА «Неизведанная Якутия», представляющая собой удивительную ретроспективу головокружительных видов природы северной республики.

Большое столпотворение вызвали витрины с «Якутскими деликатесами», в основном представленной замороженной и соленой рыбой. А что касается дегустации якутской кухни, то тут творилось полное безобразие – хаос, толкотня, крики. Масла в огонь добавили слухи о том, что еды мало и лакомый кусочек может достаться не всем. Что тут началось, описывать не буду, оставив всё на ваше воображение.

Дальше прохожу по торговым рядам. В глаза бросается витрина с якутскими украшениями из бисера. Их владелица – наша старая знакомая, 76-летняя Полина Никитична ФЕДОРОВА, о которой мы уже писали в ноябре 2018 года. Бабушка, как всегда, была на коне – каждый пытался сфотографироваться с нашей героиней. Как оказалось, после нашей публикации, количество ее подписчиков в Инстаграме резко возросло.

– Но я не растерялась, – смеется Полина Никитична. – Мне всегда есть, что рассказать, особенно молодому поколению, привыкшему всему магазинному. Так что добро пожаловать на мой Инстаграм! Подписывайтесь и ставьте лайки!

Большой интерес у гостей вызвал и стенд якутянина Сергея МЕХОВОГО, который 40 лет проработал оператором в алмазной трубке «Удачная» в Мирнинском улусе. После того, как он в 2017-м году вышел на пенсию и поселился в Москве, занялся свои любимым хобби, а именно шитьем якутских унтов.

– Свои унты я шью по старинке, вручную, как это издревле делали якуты, – улыбается Сергей. – Так что, если будете в Москве, обращайтесь, сошью любую модель.

Были и захватывающие спортивные состязания по национальным видам спорта, в том числе Всероссийской турнир по мас-рестлингу с участием именитых российских атлетов.

Торжество завершилось грандиозным традиционным осуохаем – священным национальным круговым танцем.

Одним словом, праздник удался. Жаль, что в рамках этой статьи всего не расскажешь. Народ хоть и выпивал, всё было культурно и цивилизованно – ни одного задержанного. Также никому не понадобилась медицинская помощь.

А теперь поговорим о бюджете ысыаха. На проведение двух ысыахов в Москве и Санкт-Петербурге алданцы из своего скромного кармана выложили 7,5 млн рублей – большая сумма для дотационного района. Ранее районным хозяевам праздников выделялись десятки миллионов рублей из бюджета Якутии. Когда дошло дело до Алданского района республиканская власть, видимо, ввиду нехватки средств, все расходы переложила на алданцев. И вот вам 7,5 млн из бюджета, дефицит которого в 2019-м составляет 93 млн рублей.

А что же сделало Постпредство?

По словам первого заместителя постпреда Александра САФРОНОВА, республика оплатила аренду парка в сумме 350 тысяч рублей. Еще 650 тысяч рублей выделила Москва на транспортные и гостиничные расходы для почётных гостей.

Многое Постпредство сумело сэкономить и на волонтерах «Мосволонтера» и «Многогранника». По правилам волонтерских служб, после четырех часов работы, добровольным помощникам полагается горячий перекус, но этого, к большому огорчению и сожалению, не случилось. На все вопросы волонтеров, будет ли обед, их посылали на дегустацию якутских деликатесов, о которой мы уже писали выше…

В следующем, в 2020 году в Москве должен «проставиться» Намский улус.