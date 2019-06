Ысыах в Калифорнии

View this post on Instagram

Радостно узнать, что там за океаном в Северной Калифорнии в июне 2019года наши земляки проводят ежегодный Фестиваль якутской культуры и празднуют встречу солнца и Ысыах. Проводятся много интересных событий, встреч, выставок. Вера Соловьева, известная многим как координатор саха диаспоры и культурных проектов за рубежом и Марина Яковлева, идея которых об установке сэргэ в Калифорнии, стала осуществляться благодаря общественной организации «Эллэйада», Михаилу Ершову и его единомышленникам. Марина Яковлева (на фото 2) @marinaonig , исследователь Форт Россе, Калифорния, уникального памятника истории России и Якутии в США, подарила журнал «Илин» со своей, уже ставшей исторической, первой публикацией о Форт Россе. (ЯСИА) ➿➿➿ Форт-Росс (англ. Fort Ross) — американское название русской крепости РОСС в Калифорнии, существовавшей с 1812 по 1841 год. Это русское поселение на побережье Северной Калифорнии (США), в 80 км к северу от Сан-Франциско, основано в 1812 году Российско-Американской компанией для промысла и торговли пушниной. В настоящее время это исторический парк штата Калифорния, Национальный исторический памятник США. Население было многонациональным: здесь жили якуты, русские (в разное время от 50 до 100 человек), привезённые из Аляски алеуты, креолы (до 1/3 всего населения), индейцы соседних племён, финны, шведы и даже полинезийцы. Многие хорошо владели русским языком.