Ысыах Туймаады — водителей ждет сюрприз от ГАИ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Госавтоинспекция г. Якутска доводит до гостей и жителей нашей столицы, что во время проведения национального праздника «Ысыах — 2019» 29-30 июня, для выявления и исключения нарушений ПДД водителями транспортных средств, в частности движений по обочине, будут установлены автоматические комплексы фиксации на обочинах проезжей части в направлении «Ус Хатын».

Также доводим, что в эти дни по направлению «Ус Хатын» сотрудниками ФССП наряду с инспекторами ГИБДД будут проводиться профилактические мероприятия по выявлению граждан, имеющих задолженности по штрафам ГИБДД и иным выплатам.