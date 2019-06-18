Ысыах Туймаады-2019 – праздник консолидации и добрососедства   

В этом году национальный праздник «Ысыах Туймаады-2019» в местности «Yс Хатыҥ» пройдет 29-30 июня. В этом году концепция городского ысыаха символично посвящена образу небесной покровительницы женского начала — божеству Иэйэхсит Хотун, символизирующей календарный год.

Директор культурных программ «Ысыаха Туймаады-2019» Ньургуйаана Ушницкая рассказала, что в этом году гости праздника увидят на 23 площадках 119 различных ритуально-обрядовых, выставочно-экспозиционных, конкурсно-фестивальных, концертно-праздничных мероприятий, театральных представлений, спортивных состязаний, игр и конкурсов.

«Впервые в торжественной церемонии открытия Ысыаха будут проведены целых пять ритуальных обрядов благословения божеств верхнего мира — Айыы, Аан Алахчын Хотун, Дьесегей Айыы, очищение и обряд Алгыс. Среди других новшеств будут показаны самые интересные выставки года. Приморский живописец Владимир Листровой совместно с молодыми художниками, студентами Арктического государственного института культуры и искусств покажет выставку под названием «За далью в даль». А ювелирная компания «Киэргэ» продемонстрирует уникальную выставку «Нагрудные украшения народов мира», — поделилась Ньургуйаана Ушницкая.

Крупные предприятия, организации, общественные объединения, землячества имеют в архитектурно-этнографическом комплексе «Yс Хатыҥ» свои тюсюлгэ, в каждом из которых будут организованы содержательные культурные мероприятия. Так, например, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Якутии в честь своего 30-летия планирует организовать множество интересных самобытных конкурсов.

Традиционные конкурсы запевал Осуохай, сказителей Олонхо, конкурсы певцов, хомусистов будут посвящены Году консолидации в Республике Саха (Якутия) и Году добрососедства в городе Якутске.

В первый день праздника на ипподроме местности «Yс Хатыҥ» традиционно пройдут конные скачки на призы главы города Якутска.

Из года в год большой интерес гостей притягивают спортивные состязания «Игры Дыгына». На сегодняшний день отборочные этапы соревнований завершены и во время проведения «Ысыах Туймаады-2019» 12 лучших спортсменов Якутии будут состязаться за звание самого быстрого, ловкого, сильного боотура.

Главным нововведением этого года на ысыахе станет показ якутских художественных фильмов, ставших сенсацией мировых кинофестивалей. Бесплатный показ от кинотеатра «Синема Центр» пройдет на спортивной площадке 29 июня в 22.00 часов.

В связи с Годом театра в Российской Федерации жителей и гостей столицы ждут фееричные представления от всех театров республики, добавила директор культурной программы праздника Ньургуйаана Ушницкая. «Кроме того, свои программы представят народные самодеятельные театры улусов республики. Не останутся в стороне и дети, для них подготовлены программы детского кукольного театра, детских студий, цирковой группы. В течение двух дней для маленьких гостей будут работать специальные игровые площадки».

С каждым годом «Ысыах Туймаады» посещают все большее количество гостей и туристов из зарубежных стран и разных регионов России. На большом гостевом концерте «Туймаада – до5ордоьуу биhигэ» («Туймаада – колыбель дружбы») выступят артисты из Иркутской области, Литвы и Китая, в том числе из Внутренней Монголии.

Самый яркий и грандиозный национальный праздник «Ысыах Туймаады», сохраняя свои исконные традиции, с каждым годом трансформируется и обогащается новым содержанием. Сегодня он стал объединяющим символом всех народов, проживающих в республике.

Отметим, что в 2018 году национальный праздник «Ысыах Туймаады» вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов.