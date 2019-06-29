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Ысыах Туймаады-2019 может преодолеть рекорд

Ысыах Туймаады-2019, проходящий в эти дни в местности Ус Хатын может преодолеть рекорд в 200 тысяч посетителей. Об этом заявила глава Якутска Сардана Авксентьева в ходе пресс-конференции, посвященной празднику.

По словам мэра Якутска, она с главой Якутии Айсеном Николаевым надеются, что в этом году будет установлен новый рекорд по посещаемости мероприятия —  за два дня будет преодолён рубеж в 200 тысяч человек.

В этом году на праздник приехали более 1000 гостей из регионов и городов страны, и других государств.

«Думаю, что после праздников мы постараемся посчитать количество гостей, проживающих за пределами республики, но могу сказать, что отмечается существенный рост туристов во время национального праздника», — подчеркнула мэр.

Она отметила, что перед организаторами стояла задача подарить жителям и гостям столицы не просто праздник, а полную историческую реконструкцию многовековых традиций народов Якутии.

«Над концепцией праздника ежегодно работает большая группа, возглавляемая доктором исторических наук Еленой Романовой. Когда организаторы предложили усилить демонстрацию культа поклонения божествам женского пантеона, я, конечно, подумала, что это было бы интересно. Если в прошлом году было уделено внимание Ынахсыт, то в этом году все женские божества были представлены. Я поражена таланту и воображению организаторов праздника, которые каждый год стараются придумать что-то новое, не отходя от классических канонов», — отметила Сардана Авксентьева.

Ысыах Туймаады проводится в священной местности Ус Хатын 22-й раз. По словам одного из главных организаторов Ысыаыха Туймаады начальника Управления культуры и духовного развития Якутска Антониды Корякиной,  за 22 года проведения праздника местность разрослась и обзавелась множеством культурных объектов, которых сегодня насчитывается 285.

«В открытии праздника приняли участи более 1,5 тысяч человек, а также более 100 коров и лошадей. За два дня жители и гости столицы станут свидетелями 119 мероприятий в 23 площадках в режиме нон-стоп. Открытие прошло интересно и динамично, а после Ысыах вошёл в свой ритм и началась насыщенная спортивная, культурная, выставочная программа», — рассказала она.

Источник: http://ysia.ru/ysyah-tujmaady-2019-mozhet-preodolet-rekord-v-200-tysyach-poseshhenij/
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