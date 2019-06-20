Ысыах: Пусть счастья светлые врата откроются!

Слово Ысыах означает «изобилие». По якутскому календарю с 21 июня начинается самый длинный день — первый день солнцестояния. Он служит сигналом к началу праздника Ысыах — встрече якутского нового года, праздника пробуждения природы и наступления долгожданного лета, праздника единения и взаимопонимания, щедрости и изобилия.

Ысыах празднуют по всей территории республики, а также далеко за ее пределами – на Дальнем Востоке, в Сибири, Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей необъятной страны. Ысыах отмечают и якутяне, проживающие в других странах: от Канады до Австралии.

В этом году республиканский национальный праздник Ысыах, посвященный якутскому героическому эпосу Олонхо, шедевру устного нематериального наследия человечества, состоится 20-21 июня в селе Намцы Намского улуса.

По традиции на «Ысыахе Олонхо» пройдут конкурсы исполнителей эпоса, состязания по изготовлению и стрельбе из традиционного якутского лука, запевал осуохая, исполнителей скороговорок, конкурсы национального костюма и конского убранства. Боотуры поборются за призы в национальных видах единоборств и многоборье.

В церемонии открытия и закрытия примут участие порядка 2700 артистов Театра Олонхо, Саха театра, Театра оперы и балеты, танцевальных и художественных коллективов, в массовых сценах будут также задействованы более тысячи местных жителей.

Масштаб 13-го по счету Республиканского «Ысыаха Олонхо» впечатляет, ожидается приезд порядка 35 тысяч гостей, в том числе из Казахстана, Алтая, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Ржева и других городов и регионов России.

Как отмечает глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, празднование «Ысыаха Олонхо» задает импульс не только духовному и культурному возрождению, но и социально-экономическому развитию районов республики.

«Перед нами стоит задача сохранить наше древнее эпическое искусство Олонхо, а это значит, мы должны как можно активнее привлекать к чтению сказаний своих детей, продолжать кропотливую научную работу по их изучению. Это важно сейчас, в эпоху расцвета информационных технологий и стирания границ между странами и культурами», — говорит глава региона.

Не менее грандиозным по масштабу является «Ысыах Туймаады», который проводится в столице республике — городе Якутске в священной местности Ус Хатын. В этом году в местности Ус Хатын праздник пройдет в 22-й раз, ранее он проводился на территории городского ипподрома. «Ысыах Туймаады» собирает десятки тысяч людей.

В этом году праздник состоится 29-30 июня. Для горожан и гостей столицы на 20 площадках пройдут более 100 культурно-обрядовых мероприятий, спортивных состязаний, игр и конкурсов.

Отметим, что «Ысыах Туймаады» по массовости не имеет аналогов по всей России. В 2011 году он признан «Лучшим национальным праздником» по версии Всероссийской национальной премии «Грани Театра масс». Награжден Национальной премией в области событийного туризма RussianEventAwards и Гран-при по Дальневосточному федеральному округу в номинации «Популяризация народных традиций». В апреле 2018 года Национальный праздник «Ысыах Туймаады» вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов.

На «Ысыахе Туймаады» в разные годы было установлены четыре рекорда Гиннеса. Первый в 2011 году — по самому массовому синхронному исполнению музыки на варгане — «Самый большой ансамбль хомусистов в мире» с 1344 участниками. В 2012 году на Ысыахе Туймаады зафиксирован второй рекорд – «Самый большой осуохай в мире», в котором приняло участие 15 293 человека. В 2014 году было зафиксировано рекордное количество человек по массовому возлиянию кумыса — 11 тысяч 136 участников. В 2017 году якутяне установили мировой рекорд по самому большому количеству людей в национальной одежде — 16 626 человек.

Таким образом, с каждым годом национальный праздник Ысыах, сохраняя свои исконные традиции, трансформируется и обогащается новым содержанием. Сегодня он стал объединяющим символом всех народов, проживающих в Республике Саха (Якутия).