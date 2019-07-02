Ысыах Олонхо-2020 пройдет в многонациональной Олекме

В следующем году Ысыах Олонхо-2020 соберет представителей всех улусов республики в Олекминском районе. На прошедшем празднестве – национальном празднике народа саха – встрече лета, который прошел в Намском улус, Символ Ысыаха Олонхо был торжественно передан и.о. главы Олекминского улуса Эдуарду КОНДРАТЬЕВУ.

Районный ысыах в Олекминске в этом году прошел на новом месте – в ландшафтно-этнографическом комплексе «Аанньаах хочото». Живописная долина, посреди небольшое озеро – поистине прекрасное место для проведения национального праздника. Его смысл – поклонение природе.

Древняя традиция наших предков – праздновать Ысыах в честь божеств айыы и возрождения природы — объединяет представителей разных народов, живущих на родной олекминской земле, что особенно актуально в Год консолидации РС(Я). Ценность праздника в том, что большинство пришедших на Ысыах 29 июня так или иначе были задействованы в церемонии открытия или фестивале трудовых коллективов, в концертных номерах или сценках, в подготовке блюд или изготовлении костюмов, вошли в число награжденных или волонтеров.

Надо отметить, что генеральная репетиция перед республиканским Ысыахом Олонхо-2020 удалась на славу. Зрители с удовольствием наблюдали за тем, как перед ними разворачивалась историческая реконструкция национального праздника. Обряды выполнялись в соответствии с классическими канонами. При этом участниками действий были работники культуры района, ни одного человека со стороны.

Украсила праздник своим присутствием знаменитая землячка, депутат Верховного Совета РСФСР, Госдумы, Ил Тумэн, кандидат экономических наук, Почетный гражданин Олекминского района Зоя Афанасьевна Корнилова, чей 80-летний юбилей широко отметила общественность Якутии.

Со словами поздравлений к олекминчанам обратился зампред правительства РС(Я) Денис Белозеров. Он поздравил всем олекминчан с праздником от имени Главы Якутии и вручил правительственные награды группе работников сельского хозяйства и культуры.

И.о. главы района Эдуард Кондратьев тепло приветствовал земляков и вручил награды победителям районного конкурса «Лучшие товары и услуги». После торжественной части в рамках Ысыаха прошел фестиваль трудовых коллективов «Олекма многоликая», конкурсы тойуксутов, зазывал осуохая, национальной одежды.

Во второй день праздника пройшли Игры Боотуров и скачки.