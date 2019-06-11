Ысыах Харбин 2019

8 июля 2019 года в Китайской народной республике, в городе Харбине, на территории ботанического сада прошёл ежегодный национальный праздник «Ысыах» якутской диаспоры, при поддержке региональной общественной организации студентов, аспирантов и трудящейся молодежи Республики Саха (Якутия) за рубежом «Илин Долгун», и генерального директора международной торговой компании «CDITC» Ван Вень Дун.

Как известно, мероприятие ежегодно проводится с 2010 года и славится высоким уровнем организации. Почетными гостями торжества в другие годы, были известные люди, как Юлиана Кривошапкина, Степан Емельянович Андреев, а также Александр Иннокентьевич Ядреев.

В этом году «Ысыах-2019» прошёл под эгидой защиты окружающей среды, в связи, с этим все участники отказались пользоваться одноразовыми приборами и посудой.

Торжественнное открытие «Ысыаха-2019» началось с испития национального напитка быырпах под звуки хомуса. А продолжением стал танец осуохай, где все гости мероприятия, взявшись за руки, исполнили обряд благословения, очищения.

Главными напитками и блюдом торжества, стали собственно приготовленные студентами,национальный напиток быырпах, морс и всеми любимая строганина, которую строгал сам Ван Вень Дун. Все были удивлены мастерством Ван Вень Дуна, который так умело разделал деликатес. Первыми, кто отведал строганину, стали представитель Республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андреев Степан Емельянович, а также начальник отдела Министерства внешних связей и делам народов Республики Саха Якутия Киренская Миралюба Николаевна.

«Ысыах -2019» украсили своим танцем с нунчаками девушки из университета Цзямусы Барабанова Лилия и Софронеева Сардана, а также Спартак Неустроев из Харбинского политехнического института, который исполнил несколько якутских песен, Алина Герасимова из Харбинского инженерного университета своим исполнением отрывка из олонхо «Ньургун боотур стремительный», и Агафья Егорова из Харбинского инжнерного университета с виртуозным выстпулением на хомусе, и многие другие.

А главным событием мероприятия, стали конкурсы таланта и красоты среди девушек «Туйаарыма Куо-2019» и конкурс среди молодых парней «Дыгын Оонньуулара — 2019», где главным призом было денежное вознаграждение на сумму 700 юаней.

Соревнование среди парней вёл студент из Харбинского инжереного университета Виктор Ларионов, который многократно принимал участие в соревнованиях «Игры Дыгына», показывая мастер-классы боотурам. Гостям наиболее сложным показался этап «Үс төгүл үс», где во время соревнования пошёл дождь, но не смотря на некоторые неудобства, парни показали высокую подготовку. Жюри справедливо оценили участников: Серафима Мамонтова, Николая Кондакова и Спартака Неустроева.

1 место в соревнованиях “Дыгын Оонньуулара” занял Мамонтов С., 2 место Кондаков Н., 3 место Неустроев С.

Конкурс красоты и таланта “Туйаарыма Куо — 2019” также состоялся из пяти этапов: визитка, интеллектуальный этап, выход в национальных костюмах, битва талантов и выход в вечерних нарядах. Участницами конкурса стали: Лю Валентина из Харбинского политехнического института, Саргылана Сыроватская из Харбинского инженерного университета, Андреева Нина из СВФУ, которая приехала учиться по обмену в Хэйлунзянский Восточный университет.

По итогам всех этапов, уверенную победу среди девушек одержала Саргылана Сыроватская, очаровав своей харизмой и красотой всех присутствующих. А также, еще одним этапом среди конкурса девушек было интернет-голосвание, где на платформе инстаграмм, в профиле «Илин Долгун» подписчики голосовали за понравившуюся девушку. Победительницей номинации «Ситим Куо — 2019», в итоге стала Нина Андреева, набрав большее количество голосов.

Членами жюри были: Чэмэлиинэ Иванова — председатель “Илин Долгун”, ген. директор компании “CDITC” Ван Вень Дун, Неустроев Спартак и Герасимова Алина, которые объективно оценили участниц.

Участниками «Ысыаха-2019» стали всего более 80 участников. Среди них студенты таких университетов, как Цзямусский университет, ХИУ, ХВУ, ХИТ, Хэйлунзцянский университет, Харбинский университет науки и технологий, а также якутяне, которые приехали в реабилитацонный центр для детей с ДЦП, и работающая молодежь.

Историческое событие было запечатлено общим фотографированием.