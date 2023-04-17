Языки Якутии на мероприятии «Этно-кампус»
24 апреля в Доме дружбы народов им.А.Е.Кулаковского стартует проект «ЭТНО-КАМПУС». Это серия мероприятий о языках народов Якутии, синтез музыки, науки, видео.
Проект открывает якутский — один из самых сложных, богатых и древних языков мира.
ЭТНО-КАМПУС|Старт состоит из направлений:
ХАРЫСТАА — БЕРЕГИ
Презентация начельника. Национальные мужские пояса. Серебряный век якутских украшений.
Этнографы Капитолина и Айтал Яковлевы
САҤАР — ГОВОРИ
Презентация языковых проектов:
- Республиканский конкурс буктрейлеров «ҺӨҔҮҤ: сахалыы айымньы», посвященный якутской литературе — Национальная библиотека РС(Я)
- Сайт «Большой толковый словарь якутского языка» www.igi.ysn.ru Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук (ИГИиПМНС СО РАН)
- Якутская литература в эпоху диджитал — Национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова»
- Презентация анимационных мультфильмов на якутском языке — НВК «Саха»
- Мобильное приложение «Сахалыы»
- Современный поисковик на якутском языке www.kerdee.ruи информационный сайт www.sakha-sire.ru — — Республиканский информационно-издательский холдинг «Саха-медиа»
- Русско-якутский разговорник«Саҥар» – Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского
- Видео-уроки «Поговорим по-якутски» — Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), СВФУ им.М.К Аммосова, Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского
ЫЛЛАА — ПОЙ
Резиденты проекта:
Моисей Кобяков
Какитока
«Брейкаут»
«Тыас уус»
«Хэппи Чак»
Ведущие:
Василий Пинигин и Алексей Солдатов
Споем под классные биты и проведем диджитал интерактив!
Начало 18:00, Большой зал ДДН
Вход свободный
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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