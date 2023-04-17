Языки Якутии на мероприятии «Этно-кампус»

24 апреля в Доме дружбы народов им.А.Е.Кулаковского стартует проект «ЭТНО-КАМПУС». Это серия мероприятий о языках народов Якутии, синтез музыки, науки, видео. Проект открывает якутский — один из самых сложных, богатых и древних языков мира. ЭТНО-КАМПУС|Старт состоит из направлений: ХАРЫСТАА — БЕРЕГИ Презентация начельника. Национальные мужские пояса. Серебряный век якутских украшений. Этнографы Капитолина и Айтал Яковлевы САҤАР — ГОВОРИ Презентация языковых проектов: Республиканский конкурс буктрейлеров «ҺӨҔҮҤ: сахалыы айымньы», посвященный якутской литературе — Национальная библиотека РС(Я)

Сайт «Большой толковый словарь якутского языка» www.igi.ysn.ru Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук (ИГИиПМНС СО РАН)

Якутская литература в эпоху диджитал — Национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова»

Презентация анимационных мультфильмов на якутском языке — НВК «Саха»

Мобильное приложение «Сахалыы»

Современный поисковик на якутском языке www.kerdee.ruи информационный сайт www.sakha-sire.ru — — Республиканский информационно-издательский холдинг «Саха-медиа»

Русско-якутский разговорник«Саҥар» – Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского

Видео-уроки «Поговорим по-якутски» — Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), СВФУ им.М.К Аммосова, Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского ЫЛЛАА — ПОЙ Резиденты проекта: Моисей Кобяков Какитока «Брейкаут» «Тыас уус» «Хэппи Чак» Ведущие: Василий Пинигин и Алексей Солдатов Споем под классные биты и проведем диджитал интерактив! Начало 18:00, Большой зал ДДН Вход свободный

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх