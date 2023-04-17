17.04.2023
21:26
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Культура

Языки Якутии на мероприятии «Этно-кампус»

24 апреля в Доме дружбы народов им.А.Е.Кулаковского стартует проект «ЭТНО-КАМПУС». Это серия мероприятий о языках народов Якутии, синтез музыки, науки, видео.

Проект открывает якутский — один из самых сложных, богатых и древних языков мира.

ЭТНО-КАМПУС|Старт  состоит из направлений:

ХАРЫСТАА — БЕРЕГИ

Презентация начельника. Национальные мужские пояса. Серебряный век якутских украшений.

Этнографы Капитолина и Айтал Яковлевы

САҤАР — ГОВОРИ

Презентация языковых проектов:

  • Республиканский конкурс буктрейлеров «ҺӨҔҮҤ: сахалыы айымньы», посвященный якутской литературе — Национальная библиотека РС(Я)
  • Сайт «Большой толковый словарь якутского языка» www.igi.ysn.ru  Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук (ИГИиПМНС СО РАН)
  • Якутская литература в эпоху диджитал — Национальная издательская компания «Айар» им. С.А. Новгородова»
  • Презентация анимационных мультфильмов на якутском языке — НВК «Саха»
  • Мобильное приложение «Сахалыы»
  • Современный поисковик на якутском языке www.kerdee.ruи информационный сайт www.sakha-sire.ru —   — Республиканский информационно-издательский холдинг  «Саха-медиа»
  • Русско-якутский разговорник«Саҥар» – Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского
  • Видео-уроки «Поговорим по-якутски» — Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), СВФУ им.М.К Аммосова, Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского

ЫЛЛАА — ПОЙ

Резиденты проекта:

Моисей Кобяков

Какитока

«Брейкаут»

«Тыас уус»

«Хэппи Чак»

Ведущие:

Василий Пинигин и Алексей Солдатов

Споем под классные биты и проведем диджитал интерактив!

Начало 18:00, Большой зал ДДН

Вход свободный

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