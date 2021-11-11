11.11.2021
09:07
73
Общество
Является ли Якутия лидером в пьяной преступности?
На первый взгляд, по статистике, в нашей республике, каждый второй преступник совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеграмм-канал «Открытая социология Саха». Это самый высокий показатель в ДФО. Но если подсчитать уровень «пьяной» преступности на 100 человек населения, то Якутия в 2020 году находилась на 5 месте по ДФО. В Еврейской АО, Забайкалье, Амурской области и Камчатке совершается больше пьяных преступлений на душу населения.
А если рассмотреть общую преступность, то в Республике Саха самый низкий уровень совершаемых преступлений среди регионов ДФО.
Фото: "Открытая социология Саха".
Источник: "Открытая социология Саха".
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