19.04.2023
20:45
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Погода
ЯУГМС: В Якутске после снега пойдут дожди…
Заместитель начальника Якутского гидрометцентра Вячеслав Шехиров сообщил, что в Якутске на следующей неделе ожидается дождь. А до этого будут осадки в виде снега, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy
Фото: Sakhalife
Источник: тгк @yakutsk_vecherniy
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