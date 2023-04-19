ЯУГМС: В Якутске после снега пойдут дожди…

Заместитель начальника Якутского гидрометцентра Вячеслав Шехиров сообщил, что в Якутске на следующей неделе ожидается дождь. А до этого будут осадки в виде снега, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy

Фото: Sakhalife Источник: тгк @yakutsk_vecherniy

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