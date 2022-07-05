ЯУГМС предупреждает о неблагоприятном погодном явлении!

В ближайшие сутки, 6 июля, в Олекминском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском, Горном, Верхоянском, Алданском, Нерюнгринском районах ожидаются дожди количеством 11 мм и более.

В ближайшие сутки, 6 июля, в Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском, Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Оймяконском, Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, г. Якутске и его окрестностях, Усть-Алданском, Чурапчинском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском районах ожидаются грозы, при грозах порывистый ветер до 17-22 м/с.

Погода в Якутске 6 июля

Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер ночью юго-восточный, днем западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, при грозе порывистый ветер 17-22 м/с.

Погода в Якутии 6 июля

На юге, юго-западе, в центральных районах, востоке, северо-востоке, днем северо-западе местами кратковременные дожди, в Олекминском, Кобяйском, Вилюйской группе местами ливни, местами грозы, ветер умеренный, при грозах и на Арктическом побережье порывистый до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +17+22°, на западе +10+15°, на севере +3+8°, в Арктических районах -1,+4°. Днем +31+36°, на западе +21+26°, на севере +15+20°, в Арктических районах на востоке +10+15°, по побережье +1,+6°.