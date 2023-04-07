ЯУГМС: Когда, наконец, потеплеет и начнется весна?

Плюсовая температура на территории Якутии установится уже на следующей неделе. Температура воздуха достигнет плюсовых отметок, и начнётся интенсивное таяние снега. Об этом ЯСИА рассказала начальник Гидрометцентра республики Татьяна Маршалик.

По ее словам, норма температуры воздуха в весеннее время года должна достигать в пределах -16…-18°, дневная -4…-6°, но на сегодняшний день температура гораздо ниже. К примеру, сегодня ночью в Якутске было -30°, а в Заречье — до -38°, что ниже нормы.

«В ближайшие сутки ожидается потепление с умеренным мокрым снегом в центральных районах, который принёс циклон с запада. Далее он переместится на север. После прохождения этого циклона в понедельник-вторник следующей недели наступит снова похолодание с ветром. И уже с середины следующей недели воздух начнет прогреваться, на большей части республики установится антициклон. Температура достигнет +5…+6°, и начнется интенсивное таяние снега, который в этом году превысил норму. В марте выпала пятимесячная норма осадков, а за первую неделю апреля – двухмесячная», — подчеркнула Татьяна Маршалик.

По прогнозам синоптиков, в выходные дни на большей части республики ожидается снег и порывистый ветер 15-20 м/с. Температура ночью -11,-16°, на западе -19-24°, на северо-востоке -28-33°, днем -3+2°, на западе -7,-12°, на северо-западе и северо-востоке -9,-14°.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В ближайшие сутки, 8 апреля, в Кобяйском и Жиганском районах ожидается ветер порывами до 8-13 м/с, с усилением юго-восточного ветра до 15-20 м/с, ночью и утром местами до 25-28 м/с, метели.



В ближайшие сутки, 8 апреля, в окрестностях г. Якутска, Намском, Горном, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Усть-Алданском, Оленёкском, Мирнинском, Ленском, Олекминском, Нюрбинском, Сунтарском, Вилюйском и Верхневилюйском районах порывы юго-восточного ветра до 15-20 м/с.