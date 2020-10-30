ЯТЭК завершила сбор заявок на покупку облигаций на Московской бирже

29 октября 2020 года состоялось закрытие сбора заявок на покупку облигаций ПАО ЯТЭК. Зафиксированная ставка купонного дохода первого выпуска облигаций составила 8,5% годовых. Организаторы выпуска – Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Новимкомбанк.

ЯТЭК имеет высокий ресурсный потенциал. Так, в сентябре текущего года было объявлено о приросте запасов природного газа на месторождениях компании до 392 млрд м3 и наращивании ресурсной базы до 1 трлн м3 природного газа.

Размещение облигаций ЯТЭК вызвало большой интерес со стороны инвесторов на Московской бирже, что определяется привлекательной ставкой купона по бумагам и надежностью компании. В общей сложности поступило заявок на сумму 6,4 млрд рублей, из которых 1,4 млрд от физических лиц. В результате высокой переподписки объём первого размещения был увеличен до 4 млрд рублей. При этом величина спроса со стороны инвесторов более чем в два раза превысила изначальный объём выпуска.

Средства, полученные от выпуска облигаций, будут потрачены на реализацию инвестиционной программы ЯТЭК, которая предполагает решение вопросов экологической и промышленной безопасности, стабильности производственных и технологических процессов, повышения добычи природного газа, а также увеличение запасов на текущих лицензионных участках.