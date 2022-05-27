ЯТЭК выступила стратегическим партнером крупнейшего международного инженерного чемпионата

Финал X сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» стартовал в Москве 25 мая. ПАО «ЯТЭК» выступила стратегическим партнером соревнований по направлению «Нефтегазовое дело». Эксперты компании разработали для будущих инженеров эксклюзивный образовательный кейс, а также возглавили экспертную комиссию чемпионата.

«CASE-IN» – это международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. В 2022 году в различных стадиях крупнейшего в стране отраслевого чемпионата приняли участие 108 вузов и около семи тысяч будущих и начинающих инженеров.

Студенческая лига по направлению «Нефтегазовое дело» проходила в формате дистанционных отборочных этапов и очного финала в Москве. Команды решали профильные задания, посвященные реальным производственным проблемам.

ЯТЭК, как стратегический партнер направления, предложила к решению кейс «Производство аммиака и утилизация диоксида углерода». Конкурсанты должны были обосновать технологию и место размещения производства аммиака, а также расположение скважин для закачки диоксида углерода в скважины. При разработке кейса участники использовали реальные данные компании о месторождении газа, некоторые параметры были смоделированы.

Особенностью инженерной задачи являлась междициплинарность проектных команд, поскольку задача находилась на стыке газовой и газохимической отрасли, следующих переделов.

Авторы специально подчеркнули, что может существовать множество альтернативных решений. Решающую роль играла техническая грамотность участников, логика решения, качество оформления и проведения презентации. Задание от ЯТЭК использовалось в отборочных, полуфинальных и финальных соревнованиях.

В финальной части состязались 17 команд. Чемпионами «CASE-IN» в направлении «Нефтегазовое дело» признана команда Иркутского национального исследовательского технического университета «Теорема Лагранжа». Победителям достался специальный приз от ЯТЭК – оплачиваемая стажировка на производстве. Кроме того, руководством компании принято решение пригласить на стажировку игроков двух команд-финалистов: «Goose petroleum» (Политехнический институт Дальневосточного федерального университета) и «Ядро атома» (Политехнический институт СВФУ им. М.К.Аммосова).

«Конечно, одержать победу на столь представительном чемпионате – это огромная честь. Теперь нам предстоит побывать на настоящем месторождении, своими глазами увидеть то, что только воображали, когда решали кейс. Это будет нечто большее, чем простое путешествие. Мы сможем не только ближе познакомиться с самим процессом добычи газа, но, вполне возможно, заглянем в собственное будущее», – поделился капитан команды «Теорема Лагранжа» Евгений Рудых.

ЯТЭК также приняла участие в подготовке обширной интерактивной программы финальной части чемпионата. Так, компания организовала зону активностей с головоломками. Участникам предлагалось поучаствовать в проекте прокладки трубопровода от поселка Кысыл-Сыр до побережья Охотского моря. В рамках Дня карьеры руководитель отдела по подбору и адаптации персонала Ланская Елена делилась секретами правильного оформления резюме, рассказала об условиях стажировки и работы на предприятии.

Заместитель генерального директора по геологии, геофизике и разработке месторождений ПАО «ЯТЭК» Антон Недосекин выступил в ответственной роли председателя экспертной комиссии чемпионата.

«В ноябре прошлого года на Средневилюйском ГКМ прошли стажировку победители предыдущего чемпионата, студенты из Санкт-Петербургского горного университета. Они обрели уникальные навыки на производстве компании, которые нельзя получить ни в университете. В этом году мы также пригласили победителей к нам и будем рады поделиться бесценными практическими знаниями. Мы уделяем внимание вовлечению молодых специалистов в развитие компании. И очень рады, что из года в год чемпионат помогает раскрыть всё больше талантов среди молодежи. Это вселяет уверенность в то, что будущее инженерной отрасли России в надёжных руках!» – подчеркнул Антон Недосекин.