ЯТЭК выпустила более 237 тысяч мальков пеляди в реку Аннях

15 июня ПАО «ЯТЭК» совместно с Государственным унитарным предприятием «Чернышевский рыбоводный завод» выпустили в реку Аннях, Вилюского водохранилища, Мирнинского района более 237 тысяч мальков пеляди.

Личинки пеляди были выращены в ГУП «Чернышевском рыбоводном заводе». Благодаря быстрому темпу роста и пластичности, мальки пеляди уже практически через полгода были готовы к выпуску в реку. В рамках проводимых работ, предварительно также была получена ветеринарная справка сгенерированной системой «Меркурий». По подсчетам в общей сложности из бассейнов отловлено более 237000 личинок пеляди, возраст которых варьировался от 3 до 5 недель.

Процесс выпуска требует обязательных предварительных измерений температуры воздуха и речной воды. Только после этого личинок пеляди постепенно погружают в реку, адаптируя их к окружающим условиям и среде.

Искусственное воспроизводство в настоящее время – это важная и необходимая мера, направленная на сохранение исчезающих видов рыб. Являясь главным источником пополнения популяции, искусственное воспроизводство водных биоресурсов, решает проблему исчезновения семейства осетровых, численность которых к началу XXI в. достигла критических значений.

Экологическая поддержка одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой Якутская топливно-энергетическая компания (ПАО «ЯТЭК»). И вот уже на протяжении нескольких лет предприятие реализует данное направление, содействуя воспроизводству рыбных запасов в водных объектах Якутии. Стоит также отметить, что пелядь, будучи рыбой семейства сиговых, имеет важное промысловое значение. Поэтому разведение и выпуск данного вида рыб в реки и озера оказывает значительное позитивное влияние на экологию Якутии.