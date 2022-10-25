ЯТЭК выиграла аукционы на два перспективных участка недр в Якутии

«Якутская топливно-энергетическая компания» 24 октября выиграла торги на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в Кобяйском улусе Республики Саха (Якутия). Лицензия выдаётся сроком на 25 лет. Прогнозные ресурсы обоих участков превышают 24 млрд кубометров природного газа.

По данным экспертов Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института, прогнозные ресурсы участка Тингары составляют 3,9 млрд кубометров газа по категории D1, а также 4,4 млрд кубометров газа по категории D2. Участок площадью 374,5 км2 граничит с территориями Толоноского и Мастахского газоконденсатный месторождений, принадлежащих ПАО «ЯТЭК». Запасы участка недр участка Баппагай оцениваются в 7,4 млрд кубометров газа по категории D1, а также 8,4 млрд кубометров газа по категории D2. Площадь участка, смежного с Мастахским ГКМ, составляет 716,7 км2.

Напомним, официально подтвержденные и внесенные на государственный баланс запасы ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» составили 582 млрд м3 газа. По сравнению с 2021 годом рост запасов компании составил 28%. В 2022 году на Средневилюйском газоконденсатном месторождении общие начальные геологические запасы сухого газа увеличились на 35,5 млрд м3 и составили 307,9 млрд м3. При этом запасы категории «А» увеличились на 74,2 млрд м3 или на 55%. Похожая картина наблюдается на Мастахском, Толонском и других месторождениях ЯТЭК.

«Стратегия развития компании по выходу в акваторию Охотского моря остается неизменной. В основе Якутского газового проекта лежит транспортировка газа на побережье по трубопроводу. Для реализации этого проекта компания активно наращивает ресурсную базу. Рост всех категорий запасов связано с успешным проведением геологоразведочных работ. Компания продолжит работу, которая будет способствовать их будущему росту. Мы рассчитываем, что к 2025 году суммарные запасы компании достигнут одного триллиона кубометров», – подчеркивает генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.