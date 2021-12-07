ЯТЭК выиграла аукцион на Соболохский участок недр в Якутии

«Якутская топливно-энергетическая компания» выиграла торги на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Соболохском участке в Якутии.

Аукцион состоялся 7 декабря. Итоговый размер разового платежа составил 209,779 млн рублей при стартовой цене в 2,649 млн рублей. Главным соперником «ЯТЭК» в аукционе стал «Газпром». Лицензия выдаётся сроком на 25 лет.

По данным экспертов Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института, прогнозные ресурсы Соболохского участка составляют 3,7 млрд кубометров газа по категории D1, а также 4,3 млрд тонн газа по категории D2. Участок площадью 366 км2 расположен в пределах Вилюйского улуса Якутии, в относительной близости от места размещения основных производственных мощностей компании в районе поселка Кысыл-Сыр.

Напомним, в сентябре совокупные запасы газа «ЯТЭК» выросли до 423,5 млрд кубометров и 26,5 млн тонн газового конденсата. Это произошло после открытия Хайлахского газоконденсатного месторождения. В рамках масштабной реализации программы геологоразведочных работ компания продолжает разведку на Северном, Южном и Майском участках в Якутия. Права на них приобретены в январе 2021 года.

По словам генерального директора «ЯТЭК» Андрея КОРОБОВА, приобретение прав на Соболохский участок является важным шагом к реализации проекта «Якутского СПГ».

«Мы продолжаем подготовку компании к созданию крупнейшего в России проекта по производству сжиженного природного газа – «Якутского СПГ», формат реализации которого напрямую зависит от ресурсной базы «ЯТЭК». Ажиотаж со стороны крупных компаний вокруг участков в Якутии подтверждает тот факт, что «ЯТЭК» была права, первая начав ещё год назад покупку лицензий в этом регионе и открыв новую газовую провинцию. «ЯТЭК» обладает хорошим опытом и знаниями региональной геологии. Соболохский участок стал ещё одним перспективным активом компании», – отметил Андрей Коробов.