ЯТЭК: все для привлечения молодых и талантливых
4 марта в компании ЯТЭК прошел день карьеры в СВФУ. Сотрудники HR-службы компании поделились со студентами и выпускниками секретами успешного трудоустройства.
Участниками встречи в формате ZOOM стали представители компании ЯТЭК, студенты очной и заочной форм, а также выпускники и сотрудники Центра карьеры Северо-Восточного Федерального университета.
Представители HR-службы ПАО «ЯТЭК» познакомили слушателей с компанией и перспективами ее развития, представили актуальные вакансии, а также провели мастер-класс по составлению резюме, которое позволит будущим соискателям успешно проходить отбор в желаемую компанию.
По итогам встречи рекомендации по составлению резюме в виде презентационного материала были направлены в Центр Карьеры СВФУ для того, чтобы ими могли пользоваться все студенты.
«Мы запланировали эту встречу, чтобы привлечь в нашу компанию подающих надежду молодых специалистов. Такой формат был для нас впервые, поэтому нам особенно приятно, что выпускники проявили большой интерес к нашей компании: задавали много вопросов, в процессе zoom-встречи активно участвовали в интерактивных опросах, дали обратную связь на предмет того, что для них важно в работодателе и поделились своими соображениями насчет того, что именно работодатель может ценить в сотрудниках», — поделился Сергей Голованов, заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике.
В свою очередь Валерий Моисеевич Дьячковский, директор Центр Карьеры СВФУ, поблагодарил компанию:
«Большое спасибо компании ЯТЭК, что инициировали эту встречу. Такие мероприятия очень важны для молодежи, они помогают сориентироваться в сложной ситуации трудоустройства, обрести конкурентоспособные навыки. Мы надеемся, что эти знания помогут нашим студентам и выпускникам в дальнейшем найти работу мечты. С нетерпением будем ждать дальнейшего сотрудничества с компанией ЯТЭК».
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