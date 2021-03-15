ЯТЭК: все для привлечения молодых и талантливых

4 марта в компании ЯТЭК прошел день карьеры в СВФУ. Сотрудники HR-службы компании поделились со студентами и выпускниками секретами успешного трудоустройства.

Участниками встречи в формате ZOOM стали представители компании ЯТЭК, студенты очной и заочной форм, а также выпускники и сотрудники Центра карьеры Северо-Восточного Федерального университета.

Представители HR-службы ПАО «ЯТЭК» познакомили слушателей с компанией и перспективами ее развития, представили актуальные вакансии, а также провели мастер-класс по составлению резюме, которое позволит будущим соискателям успешно проходить отбор в желаемую компанию.

По итогам встречи рекомендации по составлению резюме в виде презентационного материала были направлены в Центр Карьеры СВФУ для того, чтобы ими могли пользоваться все студенты.

«Мы запланировали эту встречу, чтобы привлечь в нашу компанию подающих надежду молодых специалистов. Такой формат был для нас впервые, поэтому нам особенно приятно, что выпускники проявили большой интерес к нашей компании: задавали много вопросов, в процессе zoom-встречи активно участвовали в интерактивных опросах, дали обратную связь на предмет того, что для них важно в работодателе и поделились своими соображениями насчет того, что именно работодатель может ценить в сотрудниках», — поделился Сергей Голованов, заместитель генерального директора по управлению персоналом и социальной политике.

В свою очередь Валерий Моисеевич Дьячковский, директор Центр Карьеры СВФУ, поблагодарил компанию: