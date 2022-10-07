ЯТЭК впервые в истории произвела танкерную отгрузку стабильного газового конденсата

Кысыл-Сыр, 7 октября 2022 г.

Около тысячи тонн стабильного газового конденсата отправлены потребителю танкером «Механик Винокуров» 5 октября. Это первая в истории ПАО «ЯТЭК» отправка груза водным транспортом, которую удалось осуществить в столь поздний период навигации.

В обычных условиях танкерная навигация по реке Вилюй начинается в конце мая и продолжается не более месяца. Из поселка Кысыл-Сыр танкеры отправляются по Вилюю и далее по реке Лена до Якутска, а также потребителям в северные районы Якутии. За короткий навигационный период, как правило, загружается около пятнадцати транспортных судов. Отправка танкера «Механик Винокуров» стала возможной благодаря высокому уровню воды в Вилюе.

По словам директора по производству ПАО «ЯТЭК» Анатолия Баева, погрузка танкера была связана со значительными сложностями. Морозная погода и короткий световой день требовали от коллектива слаженной, оперативной, безошибочной работы.

«Подготовка причала к работе заняла трое суток, включающая в себя завоз необходимого оборудования, сборку временных трубопроводов, подключение к электроэнергии операторной. По окончании сборки линию перекачки газового конденсата проверили на герметичность – все соединения обязательно должны быть непроницаемыми во избежание возникновения аварийной ситуации и угрозы экологии. Сразу после швартовки к берегу танкер заземляется, проводится проверка необходимых документов. После проведения данных мероприятий танкер подключается гибкими рукавами к трубопроводам, открывается запорная арматура и начинается закачка газового конденсата. По окончании загрузки товарные операторы совместно с сотрудниками лаборатории химического анализа производят замеры объема и плотности для определения массы загруженной продукции», – рассказал Анатолий Баев.

При подготовке и самой отгрузке было занято 14 сотрудников и пять единиц техники.

«Благодаря безупречной квалификации наших специалистов, удалось произвести работу качественно и быстро. За время существования компании, танкерная отгрузка впервые произошла столь поздней осенью. В период, когда навигация невозможна, мы доставляем газовый конденсат грузовым автотранспортом. Воспользовавшись благоприятными условиями для навигации, мы значительно минимизировали расходы на транспортировку груза», – отметил генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.