ЯТЭК вошел в список системообразующих предприятий РФ

Минэнерго России сообщило о том, что в список системообразующих предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса включены 12 компаний, среди которых числится ПАО «ЯТЭК». Перечень был одобрен Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

К системообразующим предприятиям относят организации, услуги или продукция которых имеют крайне значимую роль в жизнеобеспечении тех или иных территорий, отраслей, а также социально-экономической системы региона.

По состоянию на 29.06.2020 г. в данном списке числятся 108 организаций по всей России. Первоначально в перечень было внесено 97 предприятий, к которым первым делом были отнесены «гиганты» нефтегазового сектора. Приоритетным критерием при отборе компаний стало доминирующее положение организации на рынке и внедрение критически важных технологий.

ПАО «ЯТЭК» будучи основным и старейшим газодобывающим предприятием Якутии, является единственным производителем моторного топлива в республике. Поставка газового конденсата, бензина и дизельного топлива, полное снабжение центрального региона Якутии газом – все это входит в деятельность организации. Стоит также отметить, что целый комплекс продуктов ПАО «ЯТЭК» поставляется в субъекты Дальневосточного федерального округа, в том числе и на экспорт в страны Восточной Азии.