ЯТЭК вновь окажет поддержку Вилюйскому улусу
Компания «ЯТЭК» подписала трёхлетнее соглашение о сотрудничестве с Вилюйским улусом. Документ предусматривает совместную деятельн6ость, направленную на развитие улуса и сохранение окружающей среды.
Подписанное соглашение стало продолжением доброй традиции: «ЯТЭК» на протяжении многих лет оказывает масштабную поддержку Вилюйскому улусу, принимая активное участие в жизни его жителей и оказывая поддержку по самым различным направлениям.
Условия соглашения предполагают взаимодействие по целому ряду направлений. В том числе, речь идет о сотрудничестве сторон в целях решения вопросов, связанных с социально-экономическим развитием улуса, совместных усилиях, направленных на развитие нефтегазовой промышленности и охране окружающей среды муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
За годы сотрудничества компания «ЯТЭК» не раз приходила на помощь населенным пунктам Вилюйского улуса — и во время наводнения, и во время пожаров. Помогала финансами, топливом, техникой и человеческими ресурсами.
«Рады, что наше дружеское партнерство вышло на новый еще более высокий уровень. Подписано трехлетнее соглашение, предусматривающее целый ряд совместных перспективных проектов. Поддержка «ЯТЭК» для улуса очень важна и очень нужна, это большой стимул для социально-экономического развития. Компания вносит существенный вклад в важные направления деятельности улуса», — прокомментировал глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров.
В «ЯТЭК» также отметили большую готовность к сотрудничеству и выполнению стратегии, намеченной в рамках нового соглашения.
«Социальная политика компании «ЯТЭК» — это, прежде всего, внимательное и уважительнее отношение к людям, которые веками живут на этой земле, к богатствам этой земли и ее национальному наследию. Вилюйский улус для нас родной, нас объединяет многолетняя и крепкая дружба и мы рады, что с каждым годом эти отношению крепнут и развиваются. Компания «ЯТЭК» и дальше будет оставаться надежным партнером и помощником Вилюйского улуса», — подчеркнул первый заместитель генерального директора компании «ЯТЭК» Олег Мадудов.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82