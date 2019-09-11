ЯТЭК вновь окажет поддержку Вилюйскому улусу

Компания «ЯТЭК» подписала трёхлетнее соглашение о сотрудничестве с Вилюйским улусом. Документ предусматривает совместную деятельн6ость, направленную на развитие улуса и сохранение окружающей среды.

Подписанное соглашение стало продолжением доброй традиции: «ЯТЭК» на протяжении многих лет оказывает масштабную поддержку Вилюйскому улусу, принимая активное участие в жизни его жителей и оказывая поддержку по самым различным направлениям.

Условия соглашения предполагают взаимодействие по целому ряду направлений. В том числе, речь идет о сотрудничестве сторон в целях решения вопросов, связанных с социально-экономическим развитием улуса, совместных усилиях, направленных на развитие нефтегазовой промышленности и охране окружающей среды муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).

За годы сотрудничества компания «ЯТЭК» не раз приходила на помощь населенным пунктам Вилюйского улуса — и во время наводнения, и во время пожаров. Помогала финансами, топливом, техникой и человеческими ресурсами.

«Рады, что наше дружеское партнерство вышло на новый еще более высокий уровень. Подписано трехлетнее соглашение, предусматривающее целый ряд совместных перспективных проектов. Поддержка «ЯТЭК» для улуса очень важна и очень нужна, это большой стимул для социально-экономического развития. Компания вносит существенный вклад в важные направления деятельности улуса», — прокомментировал глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров.

В «ЯТЭК» также отметили большую готовность к сотрудничеству и выполнению стратегии, намеченной в рамках нового соглашения.