«ЯТЭК» внедрила систему планирования ресурсов на базе «1С:ERP»

«ЯТЭК» внедрила комплексную систему учета и управления предприятием на базе «1С:ERP». Основной целью этой работы стала оптимизация бизнес-процессов компании. Проект призван существенно расширить возможности предприятия в принятии своевременных решений с помощью оперативного доступа к актуальной информации о различных производственных процессах.

Ранее для решения задач учета и управления в ПАО «ЯТЭК» использовали около десятка различных систем с разной степенью интеграции между собой. Рост бизнеса потребовал качественно иного уровня развития ИТ-составляющей инструментов управления. При этом дальнейшая модернизация уже использовавшихся систем исчерпала свой ресурс и стала экономически нецелесообразной.

Для создания и последующего развития интегрированной системы учета и управления было принято решение автоматизировать производственные процессы. Теперь такой функционал как «продажи», «закупки», «склад», «доставка», «производство», «техническое обслуживание» и «ремонт», «финансовые результаты» и «контроллинг», «регламентированный учет» и «бюджетирование» полностью интегрирован в ERP-систему.

«Запуск подобной системы в промышленную эксплуатацию позволил не только объединить и оптимизировать бизнес-процессы компании, обеспечить менеджмент достоверной оперативной информацией для принятия эффективных управленческих решений, но и снизить трудоемкость и сократить время обработки данных работниками предприятия. Кроме того, были созданы предпосылки для цифровой трансформации компании, в частности, последующего внедрение системы типа промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things — IIoT)» — прокомментировал генеральный директор Андрей Коробов.

В результате реализации проекта скорость выполнения операций в системе и получение регламентированной отчетности выросли на 10 процентов. Количество неэффективных операций сократилось на 15 процентов, зафиксировано десятипроцентное сокращение дебиторской задолженности и пятипроцентный рост оборачиваемости складских запасов.

Справка:

ERP-системы (enterprise resource planning) предназначены для планирования ресурсов, ускорения процессов, которые ведутся в бизнесе. С его помощью можно снизить негативное влияние человеческого фактора и оптимизировать функционирование компании, внутри которой много отделов, подразделений и сотрудников.