ЯТЭК совместно с материнской компанией «А-Проперти» сняло поручительство в размере 9 млрд рублей

В третьем квартале 2019 года ООО «А-Проперти» стало мажоритарным акционером ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания». На момент сделки общая сумма долга ЯТЭК только банкам без учёта поручительств и долгов перед другими контрагентами превышала 12 млрд рублей.

«Усилиями нового инвестора компании Альберта АВДОЛЯНА была полностью погашена задолженность, урегулированы споры с кредиторами. В 2020 году мы продолжили работу над оптимизацией кредитного портфеля. На текущий момент долг Компании сокращен до 4 млрд рублей, долговая нагрузка Долг / EBITDA составляет 1,3х. Задолженность Компании сформирована за счет облигационного займа, который мы разместили на Московской бирже в начале ноября 2020 года. Эти средства будут направлены исключительно на реализацию нашей инвестпрограммы. Других долгов у компании нет», – поделился Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей КОРОБОВ.

В апреле 2020 года ПАО «ЯТЭК» выдало гарантию за материнскую компанию на 9 млрд рублей для обеспечения бридж кредита в АО «Газпромбанк». На сегодняшний день кредит успешно рефинансирован, гарантия прекращена. ЯТЭК реализует собственную инвестиционную стратегию.

По итогам 2020 года Компания прогнозирует наилучшие показатели операционной деятельности за последние несколько лет. Стратегия ПАО «ЯТЭК» предполагает умеренную долговую нагрузку (Долг / EBITDA не более 3х). Привлекаемые средства направлены на реализацию инвестиционной программы.

Материнская компания ПАО «ЯТЭК» ООО «А-Проперти» обладает достаточной ликвидностью для реализации глобальных инвестиционных планов компании.