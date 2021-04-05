ЯТЭК: реализация инвестпрограммы идет по плану

На прошлой неделе делегация Минпромгеологии РС(Я) совместно с Госкомцен РС(Я) посетили с рабочим визитом производственные объекты ПАО «ЯТЭК» в пос.Кысыл-Сыр. В ходе визита речь шла о реализации инвестиционной программы компании.

В 2020 году при непосредственном участии Минпромгеологии РС(Я) была сформирована программа поддерживающих инвестиций, направленных на решение вопросов промышленной и экологической безопасности, геологического изучения и оптимизации разработки существующих месторождений, формирования резерва для долгосрочного обеспечения потребителей Республики Саха (Якутия) природным газом. Помимо этого, в прошлом году Совет директоров формализовал и утвердил стратегические задачи ЯТЭК на период до 2025 года, ключевой из которых стало наращивание ресурсной базы.

Заместитель генерального директора по добыче и переработке газа Сергей Кузнецов рассказал главе делегации, первому заместителю министра промышленности и геологии РС (Я), Михаилу Афанасьевичу Кириллину, о ходе выполнения программы поддерживающих инвестиций, финансируемой за счет тарифных источников: «Компания решает все проблемные вопросы, которые были накоплены за длительный период. Активно осуществляется капитальный ремонт скважин, в 2020 году ликвидированы грифоны и межколонное давление на 8 скважинах, до 2025 года общий фонд скважин, подлежащих ремонту, составляет 138 скважин. В 2020 году реализован комплекс мероприятий по восстановлению добычи на Мастахском месторождении, мы подтвердили, что оно может являться резервным. Ведется работа по строительству резервной 3 нитки УКПГ и парка хранения метанола. Все мероприятия осуществляются по плану и позволят обеспечить бесперебойное газоснабжение Республики природным газом в долгосрочном периоде».

Одним из важнейших вопросов совещания стала масштабная программа геологоразведочных работ, реализуемая ЯТЭК. По итогам геологоразведочных работ, проведенных в 2020 году, наращены доказанные запасы природного газа до 390 млрд м3. В январе 2021 года ЯТЭК получила право пользования недрами на Северном, Южном и Майском участках с общей площадью 43,5 тыс. км2 и совокупными ресурсами: 359,1 млрд м3 газа.

Впервые построена Единая сейсмогеологическая модель месторождений и лицензионных участков компании. Уже проведены сейсморазведочные работы 2Д на Тымтайдахском ЛУ в объеме 289 пог. км, продолжаются сейсморазведочные работы 2Д в объеме 687 пог.км. На 2021-2022гг намечено выполнение сейсморазведочных работ 2Д на трех новых участках в объеме 6 900 пог.км.

«С приходом новой команды управленцев ПАО «ЯТЭК» в 2019 году мы наблюдаем, что между компанией и Министерством успешно наладились тесные взаимодействия. Мы активно обмениваемся информацией и сотрудничаем в области бережного пользования недрами и развития Республики. Масштаб планируемых мероприятий впечатляет, и отрадно, что они реализуются не на бумаге. Мы посетили буровую площадку, где все готово к строительству новой поисково-разведочной скважины на Толонском лицензионном участке. Это будет осуществлено впервые с 2015 года. Мы договорились, что подобные выездные совещания мы будем организовывать на регулярной основе. Поэтому в следующий приезд надеюсь, что скважина уже будет пробурена согласно намеченным планам», — отметил Кириллин М.А., первый замминистра промышленности и геологии РС(Я).

В 2021 году подписано Соглашение о сотрудничестве между ПАО «ЯТЭК» и Республикой Саха (Якутия), согласно которому стороны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве, направленном на устойчивое развитие компании и территорий ее присутствия.