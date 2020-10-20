ЯТЭК провела серию уникальных ремонтных работ

В сентябре и начале октября ПАО «ЯТЭК» провело капитальный ремонт скважин на Средневилюйском газоконденсатном месторождении. Уникальные высокотехнологичные работы с привлечением сил отраслевых специалистов и профильных подрядных организаций были выполнены на трех скважинах месторождения.

Нормы промышленной безопасности не допускают использования скважин с высоким межколонным давлением. Для дальнейшей эксплуатации объекта с подобным отклонением от нормы требуется проведение ремонтных работ. Тщательно изучив опыт потенциальных подрядчиков на отраслевых площадках, руководство компании решило привлечь для проведения капитальных ремонтных работ ООО «АВП» и ООО «Синергия технологий». Компании, обладающие должным опытом аналогичных работ, предложили эффективные решения по ликвидации межколонного давления на скважинах.

В производстве ремонтно-изоляционных работ применялись современные технологии от ведущих разработчиков («Силон Велл», «Солдстоун», «Таскон»), подразумевающие последовательную 3-х компонентную полимеризацию негерметичностей колонн скважин. Процедура с учетом выдержки технологических пауз на период формирования структуры продукта длилась до 70 часов на каждом этапе.

«На сегодняшний день ликвидировано межколонное давление на скважинах №54, 88, 48. Слаженная работа ПАО «ЯТЭК» и привлеченных подрядных компаний, а также использование современных технологий позволили оперативно произвести ремонт основных объектов компании. Своевременно проведенные работы позволили избежать значительных затрат на ремонты скважин в будущем», — прокомментировал директор по геологии, геофизике и разработке месторождений Антон Недосекин.

С приходом нового инвестора в ПАО «ЯТЭК» начали активно внедрять новые технологии и цифровые решения. Особое внимание уделяется инновациям и модернизации в производственном процессе.