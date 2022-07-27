ЯТЭК провела профориентационную экскурсию для воспитанников Вилюйского детского дома

Воспитанники Вилюйского детского дома посетили VII Ежегодную республиканскую ярмарку учебных мест и профессий «Профориентация – 2022», прошедшую 3 июля в Якутске. Просветительская поездка, в ходе которой ребята могли ознакомиться с возможностями продолжить свой путь в образовании, была организована ПАО «ЯТЭК».

Выпускники-девятиклассники Александр Фомин и Юлия Третьякова оказались на распутье, с которым сталкивается каждый. После сдачи Основного государственного экзамена перед ними стоит определяющий жизненный выбор: стоит ли идти в 10-й класс? Если нет, то какие профессии будут востребованными через несколько лет и какую стоит осваивать прямо сейчас? А какие перспективы открываются перед человеком с высшим образованием?

На все эти вопросы дети получили ответы, напрямую пообщавшись с представителями приемных комиссий республиканских учебных заведений и центральных вузов из разных городов России. Ребята также узнали об условиях приёма в средние профессиональные и высшие учебные заведения, возможностях проживания в общежитии, проходных баллах и подробностях студенческой жизни.

Воспитанники Вилюйского детского дома получили консультации от специалистов в области профессиональной ориентации из Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения и Республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне» и каталоги-справочники специальностей вузов и ссузов.

После ярмарки ребята осмыслили новые сведения. Александр Фомин решил продолжить обучение в школе, освоить программу 10-го и 11-го классов и затем сдать Единый государственный экзамен. А Юлия Третьякова выбрала профессию и планирует поступать в учебное учреждение.

«До поездки на ярмарку я немного знал о некоторых образовательных организациях и о том, какие сейчас профессии актуальны на рынке труда. После посещения этого события я точно для себя обозначил, что продолжу учебу в школе, окончу среднее общее образование и в дальнейшем буду стремиться поступить в высшее учебное заведение», – отметил Александр Фомин.

«Во время общения с представителями приемных комиссий учебных заведений, ребята проявляли интерес, задавали дополнительные вопросы. Особенно их интересовали экономические направления. Мы уверены, что в будущем они обязательно поступят на те профессии, которые им по душе» — поделилась главный специалист отдела обучения и развития персонала Терехова Ирина

