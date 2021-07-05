ЯТЭК провел День карьеры для молодых специалистов

1 июля сотрудники HR-службы провели «День карьеры» для студентов-выпускников Северо-Восточного федерального университета. Участники мероприятия познакомились с компанией и успешными молодыми сотрудниками, сыграли в интеллектуальную игру.

Профориентационную программу «День карьеры» провели для 30 ребят. После знакомства с компанией, имеющимися вакансиями и возможностями карьерного роста выпускники встретились с сотрудником ПАО «ЯТЭК» Александром Гоголевым. Он рассказал о секретах и условиях успешной карьеры. Будучи молодым и перспективным специалистом Александр Гоголев начинал работать в компании на должности оператора нефти и газа, за четыре года он прошел служебный путь до главного специалиста по технологии процессов.

По окончании встречи выпускники вуза составили резюме на вакантные должности в компании, после чего приняли участие в командной игре «Квиз». Каждый участник встречи получил памятные призы и сувениры.

По словам выпускника СВФУ по направлению «Геология нефти и газа» Арсена Николаева, подобные мероприятия приносят огромную пользу студентам, выбирающим жизненный путь.

«Прошел прекрасный день, я получил много положительных эмоций, а также узнал важную информацию по поводу трудоустройства молодых специалистов, о существующих вакансиях и в принципе о возможностях развития карьеры в такой крупной компании. Я более серьезно задумался о том, чтобы начать свой трудовой путь в ПАО «ЯТЭК», спасибо вам за такое мероприятие и поддержку молодых ребят!»

Как отметила заместитель директора по персоналу и социальной политике ПАО «ЯТЭК» Мария Завьялова, профориентационные программы – это продуктивный инструмент по укреплению кадрового резерва компании.