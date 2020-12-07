ЯТЭК: профессионализм в приоритете

Начиная с 2017 года в Республике Саха (Якутия) реализуется проект «Местные кадры — в промышленность». Компания ЯТЭК подключилась к реализации республиканской программы буквально с самого начала.

Цель программы — привлечение якутских специалистов на работу в промышленные предприятия, осуществляющих свою деятельность на территории республики. В рамках реализации данного республиканского проекта в ПАО «ЯТЭК» за 9 месяцев 2020 года на работу принято -155, а за 2019 год- 78 жителей Республики Саха (Якутия) .

89% сотрудников компании являются жителями Республики Саха (Якутия). Это один из самых больших показателей среди компаний, осуществляющих свою деятельность на территории республики.

Компания на постоянной основе проводит комплексную работу по подготовке высококвалифицированных кадров, со школьниками республики ведется активная профориентационная работа, организовано прохождение производственной практики для студентов высших и средне-специальных учебных заведений – колледжа пос.Кысыл-Сыр, Вилюйского техникума, студентов СВФУ; сотрудники компании регулярно проходят дополнительное обучение и стажировки. А в целях социальной поддержки молодых кадров выпускникам вузов или техникумов уже на начальном этапе работы в ПАО «ЯТЭК» предлагается достойная заработная плата.

Кроме того, начиная с 2012-го года ПАО «ЯТЭК» реализует программу по финансированию обучения выпускников школ Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) в высших и средних учебных заведениях России. Лучшим студентам предоставляются дополнительные льготы – стипендии и оплата проезда, а также возможность пройти производственную и преддипломную практику с дальнейшим трудоустройством на предприятии по специальности.

Руководство ПАО «ЯТЭК» отметило, что поддерживает сотрудничество в рамках соглашения «Местные кадры в промышленность», которое действует до 2022 года. Программа рассматривается ПАО «ЯТЭК» как долгосрочный и стратегический вклад в будущее компании, а также в развитие социального капитала региона.