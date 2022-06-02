ЯТЭК продолжает строительство поисковой скважины на Тымтайдахском участке

ПАО «ЯТЭК» продолжает строительство поисково-разведочной скважины на Тымтайдахском лицензионном участке в Вилюйском районе Республики Саха (Якутия). Ресурсы ЛУ оцениваются в 214,8 миллиардов кубических метров природного газа.

Бурение скважины №367-1 началось 21 января и на данный момент достигло глубины 3275 м. Сейчас на объекте в ежедневном режиме заняты около 50 сотрудников компании. Специалистам предстоит провести бурение и крепление горной выработки, отборы керна, геофизические исследования, испытания перспективных горизонтов.

Целевым назначением работ является изучение геологического строения площади работ по отложениям Юрского, Триасового и Пермского возраста, детализация структурного строения продуктивных отложений. Полученная информация послужит основанием к уточнению запасов и подготовке рекомендаций для дальнейших разведочных работ.

«На объекте проводится расширенный комплекс геофизический исследований. В настоящий момент спущена эксплуатационная колонна диаметром 178 мм до глубины 3275 м и произведён её цементаж, затем продолжится углубление скважины с отбором керна до глубины 3725 м. Газонасыщенность уже вскрытых горизонтов даёт надежду на открытие нового газоконденсатного месторождения», – рассказал директор по бурению Сергей Штепуляк.

По словам генерального директора ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова, наращивание ресурсной базы является стратегической задачей компании на ближайшие годы.

«Одним из ключевых направлений деятельности ПАО «ЯТЭК» остается масштабная реализация проектов геологоразведочных работ, включая сейсморазведку, поисковое бурение, капитальный ремонт и исследование скважин. Строительство скважины №367-1 мы планируем завершить в августе 2022 года. При получении промышленного притока газа мы откроем ещё одно уникальное газоконденсатное месторождение, а значит – станем ближе к реализации долгосрочной стратегии компании», – отметил Андрей Коробов.

Тымтайдахский ЛУ– один из наиболее перспективных месторождений компании. К настоящему моменту совокупные геологические запасы газа ПАО «ЯТЭК» составляют 452,5 млрд кубометров и 26,8 млн тонн газового конденсата. В рамках масштабной реализации программы геологоразведочных работ компания продолжает разведку на Северном, Южном и Майском участках в Якутии.