28.10.2020
12:17
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Экономика

ЯТЭК приступила к реализации плана по развитию школы в Кысыл-Сыр

28 октября представители ПАО «ЯТЭК», Министерства образования и науки РС(Я) и администрации Вилюйского района РС(Я) подписали соглашение о сотрудничестве в области образования.

На подписании присутствовали Министр образования и науки РС(Я) Михаил Петрович СИВЦЕВ, первый заместитель генерального директора ПАО «ЯТЭК» Артём Олегович КРАСИЛЬНИКОВ и первый заместитель главы администрации Вилюйского района Иван Иванович ЕВСЕЕВ.

Стороны выразили готовность создать благоприятные условия для развития МБОУ «Кысыл-Сырская средняя общеобразовательная школа»: улучшить материально-техническую базу, разработать специальные образовательные программы, развить кадровый потенциал школы, а также способствовать профориентации школьников и содействовать в социальной адаптации и реабилитации детей социально незащищенных категорий населения.

«Ранее мы совместно с руководством Республики разработали программу развития поселка Кысыл-Сыр. И сейчас непосредственно приступаем к реализации мероприятий по развитию образования. Мы уверены, что финансовая и организационная помощь, направленная Кысыл-Сырской средней школе нашей компанией позволит молодежи раскрыть свои таланты и в будущем работать на благо родного Вилюйского улуса», — прокомментировал  генеральный директор ПАО ЯТЭК Андрей КОРОБОВ.

Таким образом, ведущая газодобывающая компания Республики планирует в 2021 году создать в Кысыл-Сырской школе корпоративный инженерный класс, обеспечить школьников факультативными занятиями на базе рабочих мастерских ПАО ЯТЭК, организовать для выпускников подготовительные курсы для поступления в учебные заведения среднего профессионального и высшего образования, поддерживать учеников в научных исследованиях, а также участвовать в разработке дуальных образовательных программ.

Надо отметить, что подписанное сегодня соглашение является предпосылкой и основанием для заключения дальнейших договоров, направленных на поддержку образования в Вилюйском районе РС(Я).

Фото: Пресс-служба ПАО «ЯТЭК»
Источник: Пресс-служба ПАО «ЯТЭК»
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